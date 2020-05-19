Смертність б'є рекорди: у Великій Британії зросла кількість летальних випадків від COVID-19

У Великій Британії значно зросла смертність від коронавірусу. За останню добу від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 545 людей.

Статистика коронавірусу

Станом на 19 травня у Великій Британії від коронавірусу померли 35 541 людина. Про це повідомив британський міністр з питань довкілля Джордж Юстіс на урядовому брифінгу, інформує Mirror.

До теми Від коронавірусу у Великій Британії померла 42-річна українка

Серед померлих – 7-річна дитина. Це дуже високий стрибок у показнику смертності, адже за 18 травня померли 160 осіб. Загалом на туманному Альбіоні діагноз коронавірус поставили вже 248 818 людям.

У Великій Британії померла українка

Зазначимо, що у місті Чертсі, що у графстві Суррей від коронавірусу померла 42-річна громадянка України. Смерть настала ще 17 травня. Проте повідомили про неї лише через два дні. Наразі дипломати вирішують, як доставити тіло жінки додому.

Протести проти карантину

Незважаючи на складну ситуацію з коронавірусом, багато британців висловлюють невдоволення карантинними обмеженнями. Відтак, 16 травня у Лондоні поліція заарештувала 19 людей за порушення правил соціальної дистанції. Сотні мітингувальників зібралися висловити протест проти реакції уряду на пандемію COVID-19.