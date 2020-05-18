У Лондоні під час протесту проти карантину затримали 19 людей: відео
У Лондоні поліція заарештувала 19 людей за порушення правил соціальної дистанції під час протесту 16 травня, де сотні мітингувальників зібралися висловити незадовлення реакцією уряду на пандемію COVID-19.
За словами правоохоронців, люди не реагували на неодноразові прохання розійтися, піддаючи себе та інших ризику зараження, повідомляє BBC.
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Як зазначає столична поліція, це була відносно невелика група людей, які зібралися в Гайд-парку, щоб висловити протест проти карантину, проти введених обмежень внаслідок пандемії COVID-19.
Правоохоронці спробували розігнати групу протестувальників, зрештою 19 людей було заарештовано, ще 10-м повідомили про фіксоване покарання.
Відомо, що серед 19 заарештованих під час демонстрації був брат британського політика Джеремі Корбіна – Пірс.
Дивіться відео BBC про затримання під час демонстрацій у Лондоні:
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