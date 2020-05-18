Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Лондоне во время протеста против карантина задержали 19 человек: видео

- Читати новину українською
В Лондоне разогнали протестующих
В Лондоне разогнали протестующих / BBC

В Лондоне полиция арестовала 19 человек за нарушение правил социальной дистанции во время протеста 16 мая, где сотни митингующих собрались выразить неудовольствие реакцией правительства на пандемию COVID-19.

По словам правоохранителей, люди не реагировали на неоднократные просьбы разойтись, подвергая себя и других риску заражения, сообщает BBC.

К теме В Варшаве люди устроили протест: полиция применила силу и слезоточивый газ – фото, видео

Как отмечает столичная полиция, это была относительно небольшая группа людей, которые собрались в Гайд-парке, чтобы выразить протест против карантина, против введенных ограничений вследствие пандемии COVID-19.

Правоохранители попытались разогнать группу протестующих, в итоге 19 человек были арестованы, еще 10-м сообщили про фиксированное наказание.

Известно, что среди 19 арестованных во время демонстрации был брат британского политика Джереми Корбина – Пирс.

Смотрите видео BBC о задержании во время демонстраций в Лондоне:

 

Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Лондон Протесты Коронавирус COVID-19 Великобритания
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Феномен Поклонской, Коломойский не здастся и ликвидация России Путиным: блоги недели
17 мая , 22:00 Феномен Поклонской, Коломойский не здастся и ликвидация России Путиным: блоги недели
Блоги тижня
"Саакашвили заразился коронавирусом": как работает фабрика фейков
17 мая , 20:26 "Саакашвили заразился коронавирусом": как работает фабрика фейков
Сергій Лещенко
Судья неправомерно изменила решение: почему мать не видит 5-летнюю дочь уже больше года
17 мая , 18:30 Судья неправомерно изменила решение: почему мать не видит 5-летнюю дочь уже больше года
Ірина Шиба