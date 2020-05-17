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В Варшаве люди устроили протест: полиция применила силу и слезоточивый газ – фото, видео

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У Варшаві люди влаштували протест 16 травня 2020
У Варшаві люди влаштували протест 16 травня 2020 / Getty Images

В Варшаве 16 мая состоялись масштабные митинги. Протестующие требовали снять ограничение с бизнеса. Однако акция закончилась стычками, правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим.

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Что требовали протестующие

Люди собрались на акцию протеста, требуя от правительства разрешить предприятиям вновь открыться после карантина. Об этом сообщает полиция Варшавы.

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В полиции отметили, что протест был незаконным. Ведь в стране до сих пор под запретом массовые собрания людей. По предварительным подсчетам, на акцию протеста пришли примерно 100 человек. Они держали надписи "Хлеб и работа" и "Все вновь будет в порядке".

Уже с 18 мая в Польше начнут действовать новые ослабление карантина. В частности позволят работать парикмахерским и ресторанам. Но протестующие считают, что нужно снять еще больше ограничений, чтобы бизнес мог дальше существовать.

Почему правоохранители применили физическую силу

Правоохранители заявили, что во время митинга были случаи агрессии к сотрудникам полиции.

За нападение на офицеров мы использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ,
– пояснили в полиции.

Не обошлось без скандалов. Так, член оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Яцек Бери заявил, что во время протеста его задержала полиция и применила силу против него. В полиции заявили, что не задерживали никого из государственных чиновников. По их словам, Яцек сам вошел в авто правоохранителей и не хотел выходить.

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Протесты в Варшаве / фото из твиттера Михала Щебры

Автор: Алена Захарова
Теги: Скандал Бизнес Коронавирус COVID-19 Полиция Протесты Новости Польши
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