В Варшаве люди устроили протест: полиция применила силу и слезоточивый газ – фото, видео

В Варшаве 16 мая состоялись масштабные митинги. Протестующие требовали снять ограничение с бизнеса. Однако акция закончилась стычками, правоохранители применили слезоточивый газ к митингующим.

Протесты в Варшаве: что известно

Что требовали протестующие

Люди собрались на акцию протеста, требуя от правительства разрешить предприятиям вновь открыться после карантина. Об этом сообщает полиция Варшавы.

Актуально Выборы президента Польши: оппозиция сменила кандидата

В полиции отметили, что протест был незаконным. Ведь в стране до сих пор под запретом массовые собрания людей. По предварительным подсчетам, на акцию протеста пришли примерно 100 человек. Они держали надписи "Хлеб и работа" и "Все вновь будет в порядке".

Уже с 18 мая в Польше начнут действовать новые ослабление карантина. В частности позволят работать парикмахерским и ресторанам. Но протестующие считают, что нужно снять еще больше ограничений, чтобы бизнес мог дальше существовать.

Źle to wygląda. Policja wykonuje swoje obowiązki i funkcjonariuszom należy okazać szacunek. Słychać wezwania do rozejścia się. Jednak ciężko będzie wytłumaczyć takie filmy. Czy faktycznie tak trzeba z ludźmi postępować? pic.twitter.com/Rts99ZrvYu — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 16, 2020

Senator Jacek Bury siłą wrzucany do policyjnego samochodu. Zdaniem @Policja_KSP „senator wszedł do radiowozu”. pic.twitter.com/EIcZUJ9Hnb — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) May 16, 2020

Почему правоохранители применили физическую силу

Правоохранители заявили, что во время митинга были случаи агрессии к сотрудникам полиции.

За нападение на офицеров мы использовали принудительные методы, в частности физическую силу и слезоточивый газ,

– пояснили в полиции.

Не обошлось без скандалов. Так, член оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Яцек Бери заявил, что во время протеста его задержала полиция и применила силу против него. В полиции заявили, что не задерживали никого из государственных чиновников. По их словам, Яцек сам вошел в авто правоохранителей и не хотел выходить.

Обратите внимание Коронавирус в Польше: более 18 тысяч больных

Протесты в Варшаве / фото из твиттера Михала Щебры