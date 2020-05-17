У Варшаві люди влаштували протест: поліція застосувала силу і сльозогінний газ – фото, відео

У Варшаві 16 травня відбулися масштабні мітинги. Протестувальники вимагали зняти обмеження з роботи бізнесу. Однак акція закінчилася сутичками, правоохоронці застосували сльозогінний газ до мітингарів.

Протести у Варшаві: що відомо

Що вимагали протестувальники

Люди зібралися на акцію протесту, вимагаючи від уряду дозволити підприємствам знову відкритися після карантину. Про це повідомляє поліція Варшави.

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У поліції наголосили, що протест був незаконним. Адже у країні досі під забороною масові зібрання людей. За попередніми підрахунками, на акцію протесту прийшли приблизно 100 людей. Вони тримали написи "Хліб та робота" і "Все знов буде в порядку".

Вже з 18 травня у Польщі почнуть діяти нові послаблення карантину. Зокрема дозволять працювати перукарнях та ресторанам. Але протестувальники вважають, що потрібно зняти ще більше обмежень, щоб бізнес міг надалі існувати.

Źle to wygląda. Policja wykonuje swoje obowiązki i funkcjonariuszom należy okazać szacunek. Słychać wezwania do rozejścia się. Jednak ciężko będzie wytłumaczyć takie filmy. Czy faktycznie tak trzeba z ludźmi postępować? pic.twitter.com/Rts99ZrvYu — Paweł Żuchowski (@p_zuchowski) May 16, 2020

Senator Jacek Bury siłą wrzucany do policyjnego samochodu. Zdaniem @Policja_KSP „senator wszedł do radiowozu”. pic.twitter.com/EIcZUJ9Hnb — Michał Szczerba (@MichalSzczerba) May 16, 2020

Чому правоохоронці застосували фізичну силу

Правоохоронці заявили, що під час мітингу були випадки агресії до працівників поліції.

Через напади на офіцерів ми використовували методи примусові методи, зокрема фізичну силу та сльозогінний газ,

– пояснили у поліції.

Не минулося без скандалів. Так, член опозиційної партії "Громадянська коаліція" Яцек Бері заявив, що під час протесту його затримала поліція і застосувала силу проти нього. У поліції заявили, що не затримували нікого з державних посадовців. За їхніми словами, Яцек сам увійшов до авто правоохоронців та не хотів виходити.

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Протести у Варшаві / Фото з твіттера Міхала Щебри