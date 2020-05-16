Вибори президента Польщі: опозиція змінила кандидата

Участь у президентських перегонах у Польщі продовжує брати головна опозиційна сила країни "Громадянська коаліція". Новим кандидатом на посаду президента вони висувають мера Варшави Рафала Тшасковського.

Річ у тім, що віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська оголосила про своє рішення зійти з перегонів за президентське крісло. Тому опозиція зіткнулася з необхідністю висунути нового кандидата на посаду президента. Ним став мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це пише польське видання RMF24.

До теми Тотальна невизначеність: з виборів у Польщі знялась опозиціонерка

Я радий повідомити вам у цей момент, що одноголосна рекомендація Національної ради "Громадянської платформи", представлена нашим партнерам по коаліції, – це рекомендація для мера Варшави Рафала Тшасковського,

– зазначив Борис Будка, голова "Громадянської платформи", що є основною силою в "Громадянській коаліції".

Він додав, що що завдяки рішучості віцеспікерки Сейму Малгожати Кідави-Блонської, чиновників місцевих органів влади, Сенату і "Громадянської коаліції", "погані, несправедливі та небезпечні вибори в травні не відбудуться.

Зауважимо, що в ролі кандидата у президента в опозиції розглядали і ексочільника польського МЗС Радослава Сікорського.

​Зверніть увагу Польща голосуватиме на виборах через пошту: Дуда підписав закон

До слова, раніше чинному президенту Анджею Дуді обіцяли понад 50% голосів та перемогу в першому турі. Друге місце за кількістю голосів та хороші шанси на перемогу також має журналіст і лідер Польської селянської партії Шимон Головня.

Коротко про вибори президента Польщі