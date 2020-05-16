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Вибори президента Польщі: опозиція змінила кандидата

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Рафал Тшасковський
Рафал Тшасковський / Wiadomości –Gazeta

Участь у президентських перегонах у Польщі продовжує брати головна опозиційна сила країни "Громадянська коаліція". Новим кандидатом на посаду президента вони висувають мера Варшави Рафала Тшасковського.

Річ у тім, що віцеспікерка Сейму Малгожата Кідава-Блонська оголосила про своє рішення зійти з перегонів за президентське крісло. Тому опозиція зіткнулася з необхідністю висунути нового кандидата на посаду президента. Ним став мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це пише польське видання RMF24.

До теми Тотальна невизначеність: з виборів у Польщі знялась опозиціонерка

Я радий повідомити вам у цей момент, що одноголосна рекомендація Національної ради "Громадянської платформи", представлена нашим партнерам по коаліції, – це рекомендація для мера Варшави Рафала Тшасковського,
– зазначив Борис Будка, голова "Громадянської платформи", що є основною силою в "Громадянській коаліції".

Він додав, що що завдяки рішучості віцеспікерки Сейму Малгожати Кідави-Блонської, чиновників місцевих органів влади, Сенату і "Громадянської коаліції", "погані, несправедливі та небезпечні вибори в травні не відбудуться.

Зауважимо, що в ролі кандидата у президента в опозиції розглядали і ексочільника польського МЗС Радослава Сікорського.

​Зверніть увагу Польща голосуватиме на виборах через пошту: Дуда підписав закон

До слова, раніше чинному президенту Анджею Дуді обіцяли понад 50% голосів та перемогу в першому турі. Друге місце за кількістю голосів та хороші шанси на перемогу також має журналіст і лідер Польської селянської партії Шимон Головня.

Коротко про вибори президента Польщі

  • Вибори президента у Польщі мали відбутись 10 травня 2020 року.
  • Проте через ситуацію з коронавірусом і запроваджений карантин їх не проводили. Згідно з рішенням Національної виборчої комісії Польщі, виборці просто були позбавленими права голосувати.
  • Тепер спікер польського Сейму має 14 днів для того, аби оголосити нову дату голосування. Воно має відбутися впродовж 60 днів з дня замовлення голосування.
  • Президентські вибори можуть відбутись у вигляді гібридного голосування. Воно передбачає часткове волевиявлення поштою.
Автор: Андрій Шляхтін
Теги: Вибори президента Польщі 2020 Новини Польщі Новини політики
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