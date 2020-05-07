Сейм Польщі таки схвалив голосування поштою на виборах президента

Сейм Польщі, нижня палата парламенту, проголосував за схвалення законопроєкту, що дозволить провести вибори президента голосуванням поштою.

За ухвалення законопроєкту, поданого правлячою партією "Право і справедливість", проголосували 236 депутатів, повідомляє TVN24.

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Проти були 213, ще 11 утрималися. Тепер законопроєкт направлять на підпис президенту.

Сенат 5 травня проголосував проти законопроєкту. Якщо президент Анджей Дуда його підпише, то дату виборів оголосять пізніше.

Важливо. Вибори повинні були відбутися 10 травня. Однак минулої ночі правляча коаліція домовилася про їх перенесення через епідеміологічну ситуацію і спротив опозиції.

Бойкот "поштових" виборів у Польщі

Низка колишніх президентів і прем’єрів Польщі, серед яких Лех Валенса та Броніслав Коморовський, у відкритому листі заявили, що не голосуватимуть на "псевдовиборах". Екслідери закликали громадян Польщі зробити так само.

Кандидатка в президенти Польщі від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малгожата Кідава-Блонська заявляє, що не братиме участі у виборах 10 травня, якщо вони відбуватимуться поштою.