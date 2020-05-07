15:22
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сейм Польши все-таки одобрил голосование по почте на выборах президента

      - Читати новину українською
      Сейм Польщі проголосував за голосування поштою на виборах президента
      Сейм Польши проголосовал за выборы президента по почте / EPA

      Сейм Польши, нижняя палата парламента, проголосовал за одобрение законопроекта, который позволит провести выборы президента голосованием по почте.

      За принятие законопроекта, предложенного правящей партией "Право и справедливость", проголосовали 236 депутатов, сообщает TVN24.

      Интересно Это переворот, – эксперт о переносе выборов в Польше

      Против были 213, еще 11 воздержались. Теперь законопроект направят на подпись президенту.

      Сенат 5 мая проголосовал против законопроекта. Если президент Анджей Дуда его подпишет, то дату выборов объявят позже.

      Важно. Выборы должны были состояться 10 мая. Однако минувшей ночью правящая коалиция договорилась об их переносе из-за эпидемиологической ситуации и сопротивления оппозиции.

      Бойкот "почтовых" выборов в Польше

      Ряд бывших президентов и премьеров Польши, среди которых Лех Валенса и Бронислав Коморовский, в открытом письме заявили, что не будут голосовать на "псевдовыборах". Бывшие лидеры призвали граждан Польши сделать так же.

      Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявляет, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если они будут проходить по почте.

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Анджей Дуда Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Подозрение Стерненко – это реванш
      сегодня , 15:00 Подозрение Стерненко – это реванш
      Уляна Супрун
      Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда
      сегодня , 07:20 Очень боюсь принести вирус домой, – врач "коронагоспиталя" о реальных условиях труда
      Світлана Попова
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года