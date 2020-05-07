Сейм Польши все-таки одобрил голосование по почте на выборах президента

Сейм Польши, нижняя палата парламента, проголосовал за одобрение законопроекта, который позволит провести выборы президента голосованием по почте.

За принятие законопроекта, предложенного правящей партией "Право и справедливость", проголосовали 236 депутатов, сообщает TVN24.

Интересно Это переворот, – эксперт о переносе выборов в Польше

Против были 213, еще 11 воздержались. Теперь законопроект направят на подпись президенту.

Сенат 5 мая проголосовал против законопроекта. Если президент Анджей Дуда его подпишет, то дату выборов объявят позже.

Важно. Выборы должны были состояться 10 мая. Однако минувшей ночью правящая коалиция договорилась об их переносе из-за эпидемиологической ситуации и сопротивления оппозиции.

Бойкот "почтовых" выборов в Польше

Ряд бывших президентов и премьеров Польши, среди которых Лех Валенса и Бронислав Коморовский, в открытом письме заявили, что не будут голосовать на "псевдовыборах". Бывшие лидеры призвали граждан Польши сделать так же.

Кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявляет, что не будет участвовать в выборах 10 мая, если они будут проходить по почте.