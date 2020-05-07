08:47
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Из-за коронавируса в Польше таки перенесут выборы президента

      - Читати новину українською
      Нынешний президент Польши Анджей Дуда
      Нынешний президент Польши Анджей Дуда / PAP

      Выборы президента Польши не состоятся в срок из-за пандемии коронавируса. Они были запланированы на 10 мая.

      Решение по этому вопросу уже есть. Об этом сообщил лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Согласие" Ярослав Говин, пишет PAP.

      Интересно Польша снова начала выдавать рабочие визы заробитчанам из Украины, – СМИ

      Они отметили, что приняли такое решение из-за "отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".

      После 10 мая 2020 года и соответствующего заявления Верховного суда Польши о недействительности выборов из-за того, что они не состоялись, маршал Сейма объявит новые президентские выборы в первом возможном сроке,
      – говорится в заявлении.

      Отметим, перед этим Сенат не поддержал возможность голосования на выборах по почте, их бойкотировали оппозиционеры и даже бывшие президенты. В частности, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что в таком случае не будет участвовать в выборах 10 мая.

      Интересно. Согласно опросам, если бы выборы состоялись сейчас, действующий президент Дуда победил бы в первом туре. За него свои голоса отдали бы 59% поляков.

      Коронавирус в Польше: основное

      По состоянию на утро 7 мая во Польше подтвердили 14 740 случаев заражения коронавирусом. Уже 4 655 человек выздоровели, 733, к сожалению, умерли. 

      В то же время в стране продолжают постепенно снимать введенніе еще в марте ограничения. Так, предварительно власти разрешили посещать леса и парки, а теперь открыла ТРЦ и гостиницы.

      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Анджей Дуда Новости Польши Новости политики Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США
      6 мая , 23:30 Трамп против Китая и Байдена: какой план у президента США
      Іван Яковина
      Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      6 мая , 22:00 Что нам подсовывает правительство и Минздрав?
      Сергій Фурса
      Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо
      сегодня , 18:30 Как коронавирус повлиял на мир: все ли так плохо