Из-за коронавируса в Польше таки перенесут выборы президента

Выборы президента Польши не состоятся в срок из-за пандемии коронавируса. Они были запланированы на 10 мая.

Решение по этому вопросу уже есть. Об этом сообщил лидер правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качинский и его партнер по коалиции, лидер политического объединения "Согласие" Ярослав Говин, пишет PAP.

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Они отметили, что приняли такое решение из-за "отказа оппозиции принять все конструктивные предложения, позволяющие провести выборы президента в этом году в установленные в конституции сроки".

После 10 мая 2020 года и соответствующего заявления Верховного суда Польши о недействительности выборов из-за того, что они не состоялись, маршал Сейма объявит новые президентские выборы в первом возможном сроке,

– говорится в заявлении.

Отметим, перед этим Сенат не поддержал возможность голосования на выборах по почте, их бойкотировали оппозиционеры и даже бывшие президенты. В частности, кандидат от крупнейшей оппозиционной партии "Гражданская платформа" Малгожата Кидава-Блонская заявила, что в таком случае не будет участвовать в выборах 10 мая.

Интересно. Согласно опросам, если бы выборы состоялись сейчас, действующий президент Дуда победил бы в первом туре. За него свои голоса отдали бы 59% поляков.

Коронавирус в Польше: основное

По состоянию на утро 7 мая во Польше подтвердили 14 740 случаев заражения коронавирусом. Уже 4 655 человек выздоровели, 733, к сожалению, умерли.

В то же время в стране продолжают постепенно снимать введенніе еще в марте ограничения. Так, предварительно власти разрешили посещать леса и парки, а теперь открыла ТРЦ и гостиницы.