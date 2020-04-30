Польша снова начала выдавать рабочие визы гастарбайтерам из Украины, – СМИ

С 29 апреля Польша вновь начала выдавать рабочие визы украинцам. Отсылать их будут по почте. Сейчас польские консульские учреждения в Украине приостановили работу из-за вспышки коронавируса.

29 апреля уже такие визы якобы получили первые украинцы. С 30 апреля можно будет подавать документы для получения польских рабочих виз с помощью электронной системы e-консульства. Об этом сообщает издание Money.pl по ссылке на источники, близкие к посольству Польши в Украине.

К теме Правительство договариваться со странами Европы о поездках украинских заробитчан: детали

Удалось разработать механизм, который позволяет работникам из Украины абсолютно безопасным способом получить работу в Польше. В этом деле достигли соглашения консульские службы Польши в Украине, а также несколько министерств: иностранных дел, внутренних дел и администрации, сельского хозяйства и развития села,

– сообщил ресурсу источник.

Издание подчеркивает, что это является ответом на "многократные призывы польских работодателей и работников из Украины". В частности, обе стороны просили о возможности трудоустройства украинцев на сезонных работах.

Как подчеркивают в Кабмине, большинство стран закрыли свои границы в рамках борьбы с коронавирусом. Правда, есть и такие, которые, несмотря на закрытые границы, готовы принять украинских рабочих. И они присылают в Кабмин соответствующие запросы.

В правительстве на это ответили, что готовы рассматривать каждый такой запрос. Но принимать решение будут точечно:

исходя из текущей эпидемической ситуации в той или иной стране,

при соблюдении определенных условий.

Кроме того, работодатель должен обеспечить надлежащие условия проживания, труда, медицинского обслуживания. Проследить за ситуацией должна власть принимающей страны.

Обратите внимание! 23 апреля около 200 украинцев полетели чартером в Финляндию собирать клубнику. Чартер организовали финские фермеры. Также аналогичный самолет вылетел в Великобританию. Хотя сначала авиакомпания МАУ отменила это рейс из-за запрета Госавиаслужбы.

Карантин в Украине и закрытые границы: главное

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.

С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.

Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта. Об открытии границ информацию там нет.