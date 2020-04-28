Кулеба выступил против организации чартеров для выезда украинских заробитчан за границу
Министерство иностранных дел Украины считает нелогичным организовывать чартеры для выезда украинских заробитчан за границу во время карантина и пандемии коронавируса.
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас его ведомство работает над тем, чтобы вернуть украинцев домой. Поэтому работа над организацией поездок за границу во время карантина кажется нелогичной. Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.
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"Правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвержение опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется на самолете", – заявил Кулеба.
Он подтвердил, что в Украину обращаются международные партнеры. Однако МИД пока сфокусировано на работе по возврату украинцев из-за границы.
"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия", – отметил министр.
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Однако Кулеба добавил, что в будущем Украина пересмотрит свою позицию в условиях изменения ситуации по распространению коронавируса.
Карантин в Украине и закрытые границы: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. Сначала он должен был длиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
- С 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют только 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – восстановление работы общественного транспорта. Об открытии границ – информации там нет.