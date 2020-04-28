Кулеба выступил против организации чартеров для выезда украинских заробитчан за границу

Министерство иностранных дел Украины считает нелогичным организовывать чартеры для выезда украинских заробитчан за границу во время карантина и пандемии коронавируса.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас его ведомство работает над тем, чтобы вернуть украинцев домой. Поэтому работа над организацией поездок за границу во время карантина кажется нелогичной. Об этом Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга, сообщает 24 канал.

В то же время Спецрейс украинских заробитчан в Финляндию во время карантина: в МАУ рассказали детали

"Правительство Украины руководствуется, прежде всего, соображениями безопасности и здоровья наших граждан. В условиях распространения пандемии любое путешествие – это подвержение опасности заболевания, особенно, когда это путешествие осуществляется на самолете", – заявил Кулеба.

Он подтвердил, что в Украину обращаются международные партнеры. Однако МИД пока сфокусировано на работе по возврату украинцев из-за границы.

"Поэтому на этом фоне пока нелогичным выглядит параллельно организовывать массовые чартеры на вывоз украинцев в страны, где тоже продолжается эпидемия", – отметил министр.

Напомним Правительство не планирует содействовать заробитчанам вернуться на работу за границей: Шмыгаль объяснил причины

Однако Кулеба добавил, что в будущем Украина пересмотрит свою позицию в условиях изменения ситуации по распространению коронавируса.

Карантин в Украине и закрытые границы: коротко