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      Кабмин продлил ограничения на пересечение границы до 11 мая

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      Ограничения на пересечение границы будут действовать до 11 мая
      Ограничения на пересечение границы будут действовать до 11 мая / "Европейская правда"

      Кабинет Министров продлил действующие ограничения на пересечение границы Украины. Они, как и карантин в Украине, продлятся до 11 мая.

      Решение о продлении ограничения на пересечение границы опубликовали на Правительственном портале.

      К теме Украина закрывает еще 10 пунктов пропуска на границе: какие автомобильные пункты будут работать

      Временные ограничения на пересечение границы должны предотвратить распространение на территории Украины COVID-19.

      Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут работать:

      • "Ягодин"
      • "Краковец"
      • "Ужгород"
      • "Тиса"
      • "Дякове"
      • "Порубное"
      • "Староказачье"
      • "Рени"
      • "Могилев-Подольский"
      • "Гоптовка"
      • "Юнаковка"
      • "Бачевск"
      • "Сеньковка"
      • "Меловое"
      • "Новые Яриловичи"
      • "Славутич"
      • "Выступовичи"
      • "Доманово"

      Что известно об ограничениях на границе

      • С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и в Украине запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
      • С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
      • В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
      • Сначала карантин ввели до 3 апреля, а затем продлили до 24 апреля. Уже 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая включительно.

      Де можна перетнути кордон
      Где можно пересечь границу / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Кабинет Министров Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Госпогранслужба Новости Украины
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