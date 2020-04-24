Кабмин продлил ограничения на пересечение границы до 11 мая
Кабинет Министров продлил действующие ограничения на пересечение границы Украины. Они, как и карантин в Украине, продлятся до 11 мая.
Решение о продлении ограничения на пересечение границы опубликовали на Правительственном портале.
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Временные ограничения на пересечение границы должны предотвратить распространение на территории Украины COVID-19.
Какие автомобильные пункты пропуска на границе будут работать:
- "Ягодин"
- "Краковец"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубное"
- "Староказачье"
- "Рени"
- "Могилев-Подольский"
- "Гоптовка"
- "Юнаковка"
- "Бачевск"
- "Сеньковка"
- "Меловое"
- "Новые Яриловичи"
- "Славутич"
- "Выступовичи"
- "Доманово"
Что известно об ограничениях на границе
- С 16 марта из-за пандемии коронавируса в мире и в Украине запретили въезд иностранцев (кроме тех, которые имеют вид на жительство).
- С 17 марта прекратили международное железнодорожное, автобусное и авиасообщение.
- В течение 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирского движения.
- Сначала карантин ввели до 3 апреля, а затем продлили до 24 апреля. Уже 22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая включительно.
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