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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кабмін продовжив обмеження на перетин кордону до 11 травня

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      Обмеження на перетин кордону діятимуть до 11 травня
      Обмеження на перетин кордону діятимуть до 11 травня / "Європейська правда"

      Кабінет Міністрів продовжив чинні обмеження на перетин кордону України. Вони, як і карантин в Україні, триватимуть до 11 травня.

      Рішення про продовження обмеження на перетин кордону опублікували на Урядовому порталі.

      До теми Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні: які автомобільні пункти працюватимуть

      Тимчасові обмеження на перетин кордону повинні запобігти поширенню на території України COVID-19.

      Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть:

      1. "Ягодин"
      2. "Краківець"
      3. "Ужгород"
      4. "Тиса"
      5. "Дякове"
      6. "Порубне"
      7. "Старокозаче"
      8. "Рені"
      9. "Могилів-Подільський"
      10. "Гоптівка"
      11. "Юнаківка"
      12. "Бачівськ"
      13. "Сеньківка"
      14. "Мілове"
      15. "Нові Яриловичі"
      16. "Славутич"
      17. "Виступовичі"
      18. "Доманове"

      Що відомо про обмеження на кордоні

      • З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
      • З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
      • Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
      • Спочатку карантин запровадили до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня. Вже 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.

      Де можна перетнути кордон
      Де можна перетнути кордон / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Новини України
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