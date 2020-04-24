Кабмін продовжив обмеження на перетин кордону до 11 травня
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Кабінет Міністрів продовжив чинні обмеження на перетин кордону України. Вони, як і карантин в Україні, триватимуть до 11 травня.
Рішення про продовження обмеження на перетин кордону опублікували на Урядовому порталі.
До теми Україна закриває ще 10 пунктів пропуску на кордоні: які автомобільні пункти працюватимуть
Тимчасові обмеження на перетин кордону повинні запобігти поширенню на території України COVID-19.
Які автомобільні пункти пропуску на кордоні працюватимуть:
- "Ягодин"
- "Краківець"
- "Ужгород"
- "Тиса"
- "Дякове"
- "Порубне"
- "Старокозаче"
- "Рені"
- "Могилів-Подільський"
- "Гоптівка"
- "Юнаківка"
- "Бачівськ"
- "Сеньківка"
- "Мілове"
- "Нові Яриловичі"
- "Славутич"
- "Виступовичі"
- "Доманове"
Що відомо про обмеження на кордоні
- З 16 березня через пандемію коронавірусу у світі в Україну заборонили в'їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання).
- З 17 березня припинили міжнародне залізничне, автобусне та авіасполучення.
- Упродовж 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирського руху.
- Спочатку карантин запровадили до 3 квітня, а потім продовжили до 24 квітня. Вже 22 квітня Кабмін продовжив карантин до 11 травня включно.
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