Кулеба виступив проти організації чартерів для виїзду українських заробітчан закордон

Міністерство закордонних справ України вважає нелогічним організовувати чартери для виїзду українських заробітчан закордони під час карантину та пандемії коронавірусу.

За словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, зараз його відомство працює над тим, щоб повернути українців додому. Відтак робота на організацію поїздок закордон під час карантину видається нелогічною. Про це Дмитро Кулеба заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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"Уряд України керується, насамперед, міркуванням безпеки та здоров’я наших громадян.В умовах поширення пандемії будь-яка подорож – це наражати на небезпеку захворювання, особливо, коли ця подорож здійснюється літаком", – заявив Кулеба.

Він підтвердив, що до України звертаються міжнародні партнери. Однак МЗС поки сфокусований на роботі з повернення українців з-за кордону.

"Тому на цьому тлі наразі нелогічним виглядає паралельно організовувати масові чартери на вивезення українців до країн, де теж продовжується пандемія", – відзначив міністр.

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Однак Кулеба додав, що в майбутньому Україна перегляне свою позицію за умов зміни ситуацію з поширення коронавірусу.

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