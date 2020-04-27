Спецрейс українських заробітчан до Фінляндії під час карантину: в МАУ розповіли деталі

Україна активно повертає свої заробітчан з-за кордону під час карантину, і не сприяє тому, шоб вони поверталися туди. Та все ж частині українців вдалося поїхати закордон на роботу. Вони полетіли літаком МАУ до Фінляндії.

До Гельсінкі літаком Міжнародних авіаліній України (МАУ) з аеропорту Бориспіль відправилися сезонні робітники на фермерські господарства. А авіакомпанія має намір здійснити ще декілька таких польотів із заробітчанами закордон, розповіли НВ в пресслужбі МАУ.

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"Заплановано ще 2 рейси до Фінляндії, можливо буде і більше, також є подібні проєкти в Німеччину, Англію", – заявили в МАУ.

Однак скористатися такими рейсами можуть тільки ті особи, які мають право на офіційне працевлаштування в цих країнах.

Щодо рейсу до Фінляндії, то його замовила та оплатила естонська приватна компанія.

"Компанія вийшла на МАУ із запитом вартості рейсу, надавши при цьому інформацію, що дозвіл фінських державних органів в процесі отримання. І як тільки було отримано погодження від Міністерства праці Фінляндії, замовник підтвердив рейс і підписав контракт", – повідомили в МАУ.

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Для виконання цього рейсу українська авіакомпанія отримувала дозвіл Державної авіаційної служби України та авіаційної влади Фінляндії.

Карантин в Україні та закриті кордони: коротко

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.

Від 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закритий.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформацію там немає.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу