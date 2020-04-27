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      Спецрейс украинских заробитчан в Финляндию во время карантина: в МАУ рассказали детали

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      Спецрейс МАУ для заробитчан
      Спецрейс МАУ для заробитчан / Информатор

      Украина активно возвращает своих заробитчан из-за рубежа во время карантина и не способствует тому, чтобы они возвращались обратно. И все же части украинцев удалось поехать за границу на работу. Они полетели самолетом МАУ в Финляндию.

      В Хельсинки самолетом Международных авиалиний Украины (МАУ) из аэропорта Борисполь отправились сезонные рабочие на фермерские хозяйства. А авиакомпания намерена осуществить еще несколько таких полетов с заробитчанами за границу, рассказали НВ в пресс-службе МАУ.

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      "Запланировано еще 2 рейса в Финляндию, возможно, будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию", – заявили в МАУ.

      Однако воспользоваться такими рейсами могут только те лица, которые имеют право на официальное трудоустройство в этих странах.

      Относительно рейса в Финляндию, то его заказала и оплатила эстонская частная компания.

      "Компания вышла на МАУ с запросом стоимости рейса, предоставив при этом информацию, что разрешение финских государственных органов в процессе получения. И как только было получено согласование от Министерства труда Финляндии, заказчик подтвердил рейс и подписал контракт", – сообщили в МАУ.

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      Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационной власти Финляндии.

      Карантин в Украине и закрытые границы: кратко

      • Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавирус ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
      • 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, у которых есть вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
      • В Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
      • Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Относительно открытия границ – информации нет.

      вдкриті пункти пропуску на кордоні карантинГде в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Игорь Садженица
      Теги: Финляндия авиация Карантин в Украине 2020 МАУ Заробитчане Новости Украины
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