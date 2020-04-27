Спецрейс украинских заробитчан в Финляндию во время карантина: в МАУ рассказали детали

Украина активно возвращает своих заробитчан из-за рубежа во время карантина и не способствует тому, чтобы они возвращались обратно. И все же части украинцев удалось поехать за границу на работу. Они полетели самолетом МАУ в Финляндию.

В Хельсинки самолетом Международных авиалиний Украины (МАУ) из аэропорта Борисполь отправились сезонные рабочие на фермерские хозяйства. А авиакомпания намерена осуществить еще несколько таких полетов с заробитчанами за границу, рассказали НВ в пресс-службе МАУ.

К слову Когда ожидать открытия границ в Украине: объяснение премьер-министра Шмыгаля

"Запланировано еще 2 рейса в Финляндию, возможно, будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию", – заявили в МАУ.

Однако воспользоваться такими рейсами могут только те лица, которые имеют право на официальное трудоустройство в этих странах.

Относительно рейса в Финляндию, то его заказала и оплатила эстонская частная компания.

"Компания вышла на МАУ с запросом стоимости рейса, предоставив при этом информацию, что разрешение финских государственных органов в процессе получения. И как только было получено согласование от Министерства труда Финляндии, заказчик подтвердил рейс и подписал контракт", – сообщили в МАУ.

Стоящее Правительство не планирует содействовать работникам в возвращении на работу за рубежом: Шмыгаль объяснил причины

Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационной власти Финляндии.

Карантин в Украине и закрытые границы: кратко

Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавирус ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.

16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, у которых есть вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.

В Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.

Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Относительно открытия границ – информации нет.

Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала