Спецрейс украинских заробитчан в Финляндию во время карантина: в МАУ рассказали детали
Украина активно возвращает своих заробитчан из-за рубежа во время карантина и не способствует тому, чтобы они возвращались обратно. И все же части украинцев удалось поехать за границу на работу. Они полетели самолетом МАУ в Финляндию.
В Хельсинки самолетом Международных авиалиний Украины (МАУ) из аэропорта Борисполь отправились сезонные рабочие на фермерские хозяйства. А авиакомпания намерена осуществить еще несколько таких полетов с заробитчанами за границу, рассказали НВ в пресс-службе МАУ.
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"Запланировано еще 2 рейса в Финляндию, возможно, будет и больше, также есть подобные проекты в Германию, Англию", – заявили в МАУ.
Однако воспользоваться такими рейсами могут только те лица, которые имеют право на официальное трудоустройство в этих странах.
Относительно рейса в Финляндию, то его заказала и оплатила эстонская частная компания.
"Компания вышла на МАУ с запросом стоимости рейса, предоставив при этом информацию, что разрешение финских государственных органов в процессе получения. И как только было получено согласование от Министерства труда Финляндии, заказчик подтвердил рейс и подписал контракт", – сообщили в МАУ.
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Для выполнения этого рейса украинская авиакомпания получала разрешение Государственной авиационной службы Украины и авиационной власти Финляндии.
Карантин в Украине и закрытые границы: кратко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавирус ввели 12 марта. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии его продлили до 24 апреля. А после этого – до 11 мая.
- 16 марта на территорию Украины запрещен въезд иностранцев (кроме тех, у которых есть вид на жительство). А с 17 марта ограничено международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение. 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок.
- В Украине во время карантина действуют лишь 18 пунктов пропуска на границе. Однако там можно пересечь границу только на автомобиле, пеший переход границы закрыт.
- Правительство разработало пять этапов выхода из карантина. На третьем из них предусмотрено восстановление междугородных перевозок в пределах области, на четвертом – возобновление работы общественного транспорта. Относительно открытия границ – информации нет.
Где в Украине можно пересечь границу во время карантина / Инфографика 24 канала