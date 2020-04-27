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      Заробітки за кордоном в час пандемії: хто кличе українців і за які зарплати

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      Чому європейці зацікавлені українськими заробітчанами
      Чому європейці зацікавлені українськими заробітчанами / Elaine Casap, Unsplash

      Майже 200 українців 23 квітня полетіли на заробітки до Фінляндії на фермерські господарства. У Польщі міркують, як повернути українських заробітчан, адже в країні – гостра нестача робочих рук. Також зацікавленість проявили Англія, Австрія, Німеччина та Норвегія.

      Українці, які полетіли до Фінляндії, мають 2 тижні пробути там на обсервації, а потім приступлять до роботи. До того ж списки пасажирів ретельно узгоджували. Чому Фінляндія та інші країни так зацікавлені в українських працівниках – у коментарі 24 каналу розповів президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

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      Чому роботодавці Фінляндії зацікавлені саме українцями

      Василь Воскобойник наголосив: не можна сказати, що українці – занадто дешева робоча сила, і тому Фінляндія цим користується. "Та зарплата не набагато відрізняється від заробітків, які отримують громадяни Фінляндії", – зазначив він.

      За словами президента Всеукраїнської асоціації, є низка причин, чому Фінляндія кличе саме українців:

      • Ми розташовані відносно поруч.
      • Українці раніше вже працювали в Фінляндії. Звісно, краще брати на роботу тих, кого вже перевірив.
      • В Україні немає такої жахливої картини захворюваності на COVID-19 як це відбувається в деяких країнах Європи.

      Василь Воскобойник наголосив, що зараз не тільки Фінляндія зацікавлена в українцях, і вищезгадані фактори дають роботодавцям багатьох країн надію, що українці будуть працювати і все буде добре. 

      Що передбачають сезонні роботи

      Сезонні роботи – це звичайна робота в сільському господарстві.

      Воскобойник наголосив, що на відміну від будівництва, дозрівання огірків, помідорів чи полуниці – не відкладеш. І витрати, які зараз понесли роботодавці та уряд Фінляндії на залучення українців, набагато менші, аніж якби це все було втрачено.

      Скільки можна заробити за кордоном

      ► Робота в сільському господарстві прив'язана до обсягу продукції, яку зібрала людина.

      ► Якщо це погодинна праця – то приблизно 8 євро

      За словами Воскобойника, ті люди, які вже відпрацювали у Фінляндії, заробляють за місяць приблизно 1 – 1,5 тисяч євро.

      "Я хотів би, щоб люди не сприймали це як якусь казочку. Робота в сільському господарстві досить важка. Для людини, яка раніше не працювала в полі, – це дуже велике випробування. Тому тут гроші, які сплачують, вони дуже важко відпрацьовують", – наголосив президент Всеукраїнської асоціації компаній із міжнародного працевлаштування.

      заробітки за кордоном
      Василь Воскобойник наголосив, що робота в полі – дуже складна, і до цього треба бути готовим / Колаж 24 каналу

      Чи варто розраховувати на ріст зарплати за кордоном

      За словами Воскобойника, все буде залежати від того, наскільки криза відіб'ється на країнах Європи.

      "Наскільки я розумію, країни ЄС, США, Китай просто заливають цю кризу грошима. Я впевнений, що за 2 – 3 місяці їх економіки оговтаються, і в залежності від того, чи буде надлишок робочої сили і чи буде потреба – від цього і балансуватиметься зарплата", – сказав він.

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      Чому деякі європейці не працюють в полі

      "Так, справді, фіни не хочуть працювати за ці гроші. Так склалося протягом багатьох років, що в сільському господарстві працюють мешканці інших країн. І до речі – це не тільки у Фінляндії. У Німеччині така ж проблема зі збиранням врожаю, тому там організовували окремі чартери з залучення мешканців Румунії та Болгарії. Німці так само не хочуть працювати у своєму сільському господарстві", – пояснив Василь Воскобойник.

      Він підкреслив, скільки би грошей їм не платили, вони просто не хочуть працювати у сільському господарстві, адже це не престижно.

      А якщо українець захворіє на COVID-19

      Василь Воскобойник зазначив, що рейс українців до Фінляндії міг відбутися тільки за погодження МЗС двох країн, адже досі діє карантин і кордони зачинені.

      "Всі люди, які прилетіли, працюють там офіційно. З їх зарплати вираховуються гроші на податки. Шляхом податків вони ж і застраховані. Якщо з ними щось трапиться, то їх будуть лікувати коштом Фінляндії", – пояснив президент Всеукраїнської асоціації.

      Він також звернув увагу, що не залежно від того, де перебувають українці, якщо хтось з них захворіє на коронавірус – лікуватись вони будуть коштом держави перебування. 

      Хто ще хоче залучити українських працівників

      ► Польща

      "Останні цифри, які я чув від прикордонної служби Польщі, що загальна кількість українців, які з 15 березня виїхали – вже 175 тисяч. Відповідно на сьогодні в Польщі не вистачає робочих рук. Компанії намагаються будь-якими способами залучити тих українців, які ще перебувають на теренах Польщі. Я чув, що дійсно польський уряд хоче звертатися до уряду України, щоб залучати українців аналогічними чартерними рейсами, як це зробила Фінляндія", – розповів Василь Воскобойник.

      ► Німеччина, Норвегія

      За інформацією президент Всеукраїнської асоціації, до українського уряду вже зверталися представники Німеччини та Норвегії.

      "Дійсно, зараз склалася дуже цікава ситуація. Європа не може обходитися без залучення трудових мігрантів. І якщо не вистачає робочих рук тих самих поляків, угорців, румунів, які раніше їхали до Норвегії, – вони згодні брати українців", – зазначив Василь Воскобойник.

      За інформацією 24 каналу, в українських працівниках зацікавлені Англія та Австрія.

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      Застереження для тих, хто хоче працювати за кордоном

      Воскобойник попросив звернути увагу тих, хто хоче працювати за кордоном, та прислухатися до 2-х основних порад:

      1. Не погоджуйтеся на нелегальне працевлаштування, які б захмарні пропозиції вам не робили. Працюйте легально.
      2. Не сплачуйте гроші посередникам, які вам пропонують роботу за кордоном. Бо в усьому світі посередникам платять роботодавці.

      Як втримати українців в Україні

      На думку Василя Воскобойника є тільки 2 варіанти втримати українців вдома:

      1. Економічне зростання: зростання зарплати та рівня життя. Але в сучасних умовах – це неможливо.
      2. Другий шлях – закрити кордони і під примусом нікого не випускати. Але це призведе до соціального вибуху.

      Дивіться відео: все про заробітки за кордоном від Василя Воскобойника

       

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Гроші Публікації Сільське господарство Австрія Велика Британія Норвегія Заробітчани Фінляндія Новини Польщі
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