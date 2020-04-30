Польща знову почала видавати робочі візи заробітчанам із України, – ЗМІ

З 29 квітня Польща знову почала видавати робочі візи українцям. А надсилатимуть їх поштою. Наразі польські консульські установи в України призупинили роботу через спалах коронавірусу.

29 квітня вже такі візи нібито отримали перші українці. А від 30 квітня можна буде подавати документи для отримання польських робочих віз за допомогою електронної системи e-консульства. Про це інформує видання Money.pl за посиланням на джерела, наближені до посольства Польщі в Україні.

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Вдалося розробити механізм, який дозволяє працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати роботу в Польщі. У цій справі досягли угоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства та розвитку села, – повідомило ресурсу джерело.

Видання підкреслює, що це є відповіддю на "багаторазові заклики польських роботодавців і працівників з України". Зокрема, обидві сторони просили про можливість працевлаштування українців на сезонних роботах.

Як підкреслюють у Кабміні, більшість країн закрили свої кордони у межах боротьби з коронавірусом. Щоправда, є і такі, які попри закриті кордони, готові прийняти українських робітників. І вони надсилають до Кабміну відповідні запити.

В уряді на це відповіли, що є готовими розглядати кожен такий запит. Але ухвалюватимуть рішення точково:

виходячи з поточної епідемічної ситуації в тій чи іншій країні,

за дотримання певних умов.

Крім того, роботодавець має забезпечити належні умови проживання, праці, медичного обслуговування. Простежити за ситуацією повинна влада країни, що прийматиме українців.

Зверніть увагу! 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.

Карантин в Україні та закриті кордони: головне

Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.

З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформацію там немає.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу