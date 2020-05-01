Бывшие президенты и премьеры Польши заявили о бойкоте президентских выборов

На 10 мая в Польше запланировано проведение выборов президента. Бывшие президенты и премьеры Польши заявили, что не будут участвовать в них.

До бойкоту колишні лідери Польщі закликають кандидатів у президенти та виборців, заявив польський політик, колишній віцепрем'єр Лешек Бальцерович, пише Rzeczpospolita.

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Хотів би вам передати позицію, якою всі колишні президенти Польщі, а також прем’єри заявляють, що не візьмуть участі в кореспонденційному голосуванні, у псевдовиборах,

– зазначив Бальцерович.

Його підтримують такі політики: Лех Валенса, Александер Кваснєвський і Броніслав Коморовський, Марек Белка, Ян Кшиштоф Бєлєцкі, Влодзімєж Цімошевіч, Ева Копач, Казімєж Марцінкевіч і Лешек Міллер.

Колишній голова Європейської Ради Дональд Туск також заявив, що не братиме участі у "голосуванні".

"Я свідомо уникаю слова вибори, тому що ситуація, яку підготувало керівництво, не має з виборами нічого спільного", – заявив Туск.

До слова, вибори президента у Польщі заплановані на 10 травня.

Що відомо про проведення президентських виборів у Польщі

Партія "Право і справедливість", яка перебуває при владі, наполягає на проведенні виборів за графіком , не враховуючи епідемію коронавірусу.

, не враховуючи епідемію коронавірусу. Сейм уже схвалив проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.

Також ПІС пропонує як варіант скасувати вибори, продовживши президентський термін з п’яти до семи років.

пропонує як варіант скасувати вибори, Якщо жоден з кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, другий відбудеться через два тижні – 24 травня.

За даними соцопитувань, лідером є чинний президент Анджей Дуда.

Зверніть увагу! Станом на 1 травня у Польщі зафіксували 12 тисяч 877 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 644 людини, одужали – 3 тисячі 236.