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      Колишні президенти та прем'єри Польщі заявили про бойкот президентських виборів

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      Вибори президента у Польщі: політики заявили про бойкот
      Колишні президенти та прем'єри Польщі заявили про бойкот президентських виборів / dyvys.info

      На 10 травня у Польщі заплановане проведення виборів президента. Колишні президенти та прем'єри Польщі заявили, що не братимуть участь у них.

      До бойкоту колишні лідери Польщі закликають кандидатів у президенти та виборців, заявив польський політик, колишній віцепрем'єр Лешек Бальцерович, пише Rzeczpospolita.

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      Хотів би вам передати позицію, якою всі колишні президенти Польщі, а також прем’єри заявляють, що не візьмуть участі в кореспонденційному голосуванні, у псевдовиборах,
      – зазначив Бальцерович.

      Його підтримують такі політики: Лех Валенса, Александер Кваснєвський і Броніслав Коморовський, Марек Белка, Ян Кшиштоф Бєлєцкі, Влодзімєж Цімошевіч, Ева Копач, Казімєж Марцінкевіч і Лешек Міллер.

      Колишній голова Європейської Ради Дональд Туск також заявив, що не братиме участі у "голосуванні".

      "Я свідомо уникаю слова вибори, тому що ситуація, яку підготувало керівництво, не має з виборами нічого спільного", – заявив Туск.

      До слова, вибори президента у Польщі заплановані на 10 травня.

      Що відомо про проведення президентських виборів у Польщі

      • Партія "Право і справедливість", яка перебуває при владі, наполягає на проведенні виборів за графіком, не враховуючи епідемію коронавірусу.
      • Сейм уже схвалив проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.
      • Також ПІС пропонує як варіант скасувати вибори, продовживши президентський термін з п’яти до семи років.
      • Якщо жоден з кандидатів не отримає понад 50% голосів у першому турі, другий відбудеться через два тижні – 24 травня.
      • За даними соцопитувань, лідером є чинний президент Анджей Дуда.

      Зверніть увагу! Станом на 1 травня у Польщі зафіксували 12 тисяч 877 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 644 людини, одужали – 3 тисячі 236.

       

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Анджей Дуда Дональд Туск Новини Польщі Новини політики
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