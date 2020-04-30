Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою: деталі розмови
Президент України провів телефонну розмову з польським колегою. Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорили про координацію дій для подолання наслідків епідемій коронавірусу в обох державах. Увагу приділили механізмам виходу з карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому.
Зеленський прокоментував ініціативу Польщі щодо співпраці європейських країн у подоланні наслідків COVID-19, пише пресслужба Президента України.
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За його словами, Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів.
Пропозиція Польщі створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу,
– зазначив український президент.
Зеленський також подякував Дуді за медичне обладнання, яке Польща надала Україні та фінансову допомогу ЄС. У відповідь польський президент відзначив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для боротьби з пандемією корона вірусу.
Дуда наголосив, що Польща продовжує підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також суверенітету та територіальної цілісності України.
Крім того, лідери двох держав обговорили співпрацю України та Польщі у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв та практичну реалізацію тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики.
Коронавірус в Україні та Польщі
- Станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 випадків зараження коронавірусом. від недуг померла 261 людина, одужати вдалося 1 238.
- У Польщі COVID-19 виявили у 12 781 людини. Померли 628 людей, одужали – 3 236.
- В Україні до 11 травня діє загальнонаціональний карантин. З 12 травня його почнуть поступово послаблювати.
- У Польщі пом’якшуватимуть обмеження з 4 травня. Першими роботу поновлять готелі та торгово-розважальні центри.