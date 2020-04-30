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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      ВБИВСТВО ДИТИНИ У ХАРКОВІ КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою: деталі розмови

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      Зеленський провів телефонну розмову з Дудою: про що говорили
      Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою / president.gov.ua

      Президент України провів телефонну розмову з польським колегою. Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорили про координацію дій для подолання наслідків епідемій коронавірусу в обох державах. Увагу приділили механізмам виходу з карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому.

      Зеленський прокоментував ініціативу Польщі щодо співпраці європейських країн у подоланні наслідків COVID-19, пише пресслужба Президента України.

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      За його словами, Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів.

      Пропозиція Польщі створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу,
      – зазначив український президент.

      Зеленський також подякував Дуді за медичне обладнання, яке Польща надала Україні та фінансову допомогу ЄС. У відповідь польський президент відзначив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для боротьби з пандемією корона вірусу.

      Дуда наголосив, що Польща продовжує підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також суверенітету та територіальної цілісності України.

      Крім того, лідери двох держав обговорили співпрацю України та Польщі у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв та практичну реалізацію тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики.

      Коронавірус в Україні та Польщі

      • Станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 випадків зараження коронавірусом. від недуг померла 261 людина, одужати вдалося 1 238.
      • У Польщі COVID-19 виявили у 12 781 людини. Померли 628 людей, одужали – 3 236.
      • В Україні до 11 травня діє загальнонаціональний карантин. З 12 травня його почнуть поступово послаблювати.
      • У Польщі помякшуватимуть обмеження з 4 травня. Першими роботу поновлять готелі та торгово-розважальні центри.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Новини політики Енергетика Коронавірус COVID-19 Анджей Дуда Володимир Зеленський Новини Польщі
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