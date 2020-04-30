Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою: деталі розмови

Президент України провів телефонну розмову з польським колегою. Володимир Зеленський та Анджей Дуда говорили про координацію дій для подолання наслідків епідемій коронавірусу в обох державах. Увагу приділили механізмам виходу з карантину та міжнародній співпраці для подолання таких викликів у майбутньому.

Зеленський прокоментував ініціативу Польщі щодо співпраці європейських країн у подоланні наслідків COVID-19, пише пресслужба Президента України.

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За його словами, Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів.

Пропозиція Польщі створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу,

– зазначив український президент.

Зеленський також подякував Дуді за медичне обладнання, яке Польща надала Україні та фінансову допомогу ЄС. У відповідь польський президент відзначив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для боротьби з пандемією корона вірусу.

Дуда наголосив, що Польща продовжує підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також суверенітету та територіальної цілісності України.

Крім того, лідери двох держав обговорили співпрацю України та Польщі у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв та практичну реалізацію тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики.

Коронавірус в Україні та Польщі

Станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 випадків зараження коронавірусом. від недуг померла 261 людина, одужати вдалося 1 238.

зараження коронавірусом. від недуг померла 261 людина, одужати вдалося 1 238. У Польщі COVID-19 виявили у 12 781 людини. Померли 628 людей, одужали – 3 236.

COVID-19 виявили у людини. Померли 628 людей, одужали – 3 236. В Україні до 11 травня діє загальнонаціональний карантин. З 12 травня його почнуть поступово послаблюват и.

и. У Польщі пом ’ якшуватимуть обмеження з 4 травня. Першими роботу поновлять готелі та торгово-розважальні центри.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу