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      УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ХАРЬКОВЕ КОРОНАВИРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020
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      Владимир Зеленский поговорил с Анджеем Дудой: детали разговора

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      Зеленский провел телефонный разговор с Дудой: о чем говорили
      Володимир Зеленський поговорив з Анджеєм Дудою / president.gov.ua

      Президент Украины провел телефонный разговор с польским коллегой. Владимир Зеленский и Анджей Дуда говорили о координации действий для преодоления последствий эпидемий коронавируса в обоих государствах. Внимание уделили механизмам выхода из карантина и международному сотрудничеству для преодоления таких вызовов в будущем.

      Зеленський прокоментував ініціативу Польщі щодо співпраці європейських країн у подоланні наслідків COVID-19, пише пресслужба Президента України.

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      За його словами, Україна готова брати активну участь у підготовці та реалізації скоординованих заходів.

      Пропозиція Польщі створити європейський механізм медичної безпеки перегукується з нашою ідеєю міжнародного механізму для подолання наслідків коронавірусу,
      – зазначив український президент.

      Зеленський також подякував Дуді за медичне обладнання, яке Польща надала Україні та фінансову допомогу ЄС. У відповідь польський президент відзначив внесок української авіації у транспортування медичних товарів для міжнародної боротьби з пандемією коронавірусу.

      Дуда наголосив, що Польща продовжує підтримувати європейську та євроатлантичну інтеграцію, а також суверенітету та територіальної цілісності України.

      Крім того, лідери двох держав обговорили співпрацю України та Польщі у сфері енергетичної безпеки. Зокрема, диверсифікацію джерел постачання енергоносіїв та практичну реалізацію тристороннього меморандуму між Україною, Польщею та США про співробітництво у сфері енергетики.

      Коронавірус в Україні та Польщі

      • Станом на 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померла 261 людина, одужати вдалося 1 238.
      • У Польщі COVID-19 виявили у 12 781 людини. Померли 628 людей, одужали – 3 236.
      • В Україні до 11 травня діє загальнонаціональний карантин. З 12 травня його почнуть поступово послаблювати.
      • У Польщі помякшуватимуть обмеження з 4 травня. Першими роботу поновлять готелі та торгово-розважальні центри.

      етапи виходу з карантину
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости политики Энергетика Анджей Дуда Владимир Зеленский Новости Польши
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