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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Президентські вибори поштою: який незвичний спосіб вигадали в Польщі

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      Франція без місцевих виборів, Сербія та Північна Македонія – без парламентських, Італія – без референдуму. У більшості країн Європи вирішили перенести народне волевиявлення через COVID-19 на більш безпечний час. А от Польща планує обирати президента вже у травні. Вигадали для цього незвичний спосіб – поштою.

      В польському Сеймі майже порожньо, адже більшість депутатів голосують з дому. Для цього створили спеціальну електронну систему з персональним доступом.

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      Проте попри такі підвищені заходи безпеки в парламенті і загалом в країні народні обранці від запланованих на травень президентських виборів відмовлятися не хочуть.

      "Якщо створені умови для того, щоб ходити в магазин. То за таких умов можна сходити і на виборчу дільницю, дотримуючись правил безпеки", – заявив президент Польщі Анджей Дуда.


      Анджей Дуда / Getty images

      Як голосувати за допомогою пошти:

      ► За 7 днів до виборів люди отримають спеціальний пакет, в якому буде виборчий бюлетень, інструкція, заява про особисте голосування і два конверти.

      ► В день голосування заповнені документи кожен має вкласти спочатку в анонімний конверт, а той ще у зворотній конверт.

      ► Все це покласти в спеціальну скриньку.

      Такі ноу-хау вже обросли скандалами. Адже зміни менше, ніж за місяць до виборів, є незаконними. Через що віцепрем'єр-міністр подав у відставку.

      Насправді, нашвидкоруч ухвалене рішення є політичним. Якщо після карантину Польщу спіткає економічна криза, чинний президент, є така ймовірність, не зможе виграти вибори. Наразі в нього високі шанси.

      Де-факто з 15 березня виборча кампанія всіх інших кандидатів у президенти припинилася через епідемію коронавірусу і обмеження на проведення масових заходів. Чинний президент Анджей Дуда таку можливість не втратив,
      – пояснив власний кореспондент "Укрінформу" в Польщі Юрій Банахевич.

      Вибори поштою без підготовки складно провести. Адже листоноші мають опрацювати 30 мільйонів електоральних пакетів. Хоч попередній рекорд в країні – це 650 тисяч посилок на день.

      На пошті працює близько 30 тисяч кур'єрів і листонош. Але неофіційно відомо, що майже половина працівників зараз знаходиться у відпустках та на лікарняному звільненні,
      – додав журналіст Олександр Перевертов.

      "Повинні бути у всіх комісіях від кількох десятків до майже 100 тисяч членів комісії. Набрати таку кількість та в такі стислі терміни досить проблематично", – пояснив власний кореспондент "Укрінформу" в Польщі Юрій Банахевич.

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      Точної дати виборів поки немає. Крім Сенату, за виборчі зміни мають проголосувати ще й у Верхній палаті. Попередньо волевиявлення має відбутися в середині травня 2020 року.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Новини Польщі Анджей Дуда Новини політики
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