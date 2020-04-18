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      Президентские выборы почте: какой необычный способ придумали в Польше

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      Франция без местных выборов, Сербия и Северная Македония – без парламентских, Италия – без референдума. В большинстве стран Европы решили перенести народное волеизъявление из-за COVID-19 на более безопасное время. А вот Польша планирует избирать президента уже в мае. Придумали для этого необычный способ – по почте.

      В польском Сейме почти пусто, ведь большинство депутатов голосуют из дома. Для этого создали специальную электронную систему с персональным доступом.

      Интересно Польша постепенно начнет выходить из карантина 19 апреля: какие ограничения снимут

      Однако несмотря на такие повышенные меры безопасности в парламенте и в целом в стране народные избранники от запланированных на май президентских выборов отказываться не хотят.

      "Если созданы условия для того, чтобы ходить в магазин. То при таких условиях можно сходить на избирательный участок, соблюдая правила безопасности", – заявил президент Польши Анджей Дуда.


      Анджей Дуда / Getty images

      Как голосовать с помощью почты:

      ► За 7 дней до выборов люди получат специальный пакет, в котором будет избирательный бюллетень, инструкция, заявление о личном голосовании и два конверта.

      ► В день голосования заполненные документы каждый должен вложить сначала в анонимный конверт, а тот еще в обратный конверт.

      ► Все это положить в специальный ящик.

      Такие ноу-хау уже обросли скандалами. Ведь изменения меньше, чем за месяц до выборов, являются незаконными. Из-за чего вице-премьер-министр подал в отставку.

      На самом деле, на скорую руку принятое решение является политическим. Если после карантина Польшу постигнет экономический кризис, действующий президент, есть такая вероятность, не сможет выиграть выборы. Сейчас у него высокие шансы.

      Де-факто с 15 марта избирательная кампания всех других кандидатов в президенты прекратилась из-за эпидемии коронавируса и ограничения на проведение массовых мероприятий. Действующий президент Анджей Дуда такую возможность не упустил,
      – объяснил собственный корреспондент "Укринформа" в Польше Юрий Банахевич.

      Выборы по почте без подготовки сложно провести. Ведь почтальоны должны проработать 30 миллионов электоральных пакетов. Хоть предыдущий рекорд в стране – это 650 тысяч посылок в день.

      На почте работает около 30 тысяч курьеров и почтальонов. Но неофициально известно, что почти половина работников находится в отпусках и на больничном освобождении,
      – добавил журналист Александр Перевертов.

      "Должны быть во всех комиссиях от нескольких десятков до почти 100 тысяч членов комиссии. Набрать такое количество и в такие сжатые сроки достаточно проблематично", – пояснил собственный корреспондент "Укринформа" в Польше Юрий Банахевич.

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      Точной даты выборов пока нет. Кроме Сената, за избирательные изменения должны проголосовать еще и в Верхней палате. Предварительно волеизъявление должно состояться в середине мая 2020 года.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Новости Польши Анджей Дуда Новости политики
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