В Польше продлили легальные сроки пребывания для украинцев

Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых истек с момента объявления Польшей состояния эпидемии COVID-19 14 марта.

Об этом сообщает польский аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

Так, 17 апреля, вступил в действие новый закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии коронавируса. При этом им не нужно подавать заявления на временный вид на жительство.

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