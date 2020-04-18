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      В Польше продлили легальные сроки пребывания для украинцев

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      Польское правительство приняло решение автоматически продлить легальное пребывание для украинцев, находящихся в стране по биометрическим паспортам, срок действия которых истек с момента объявления Польшей состояния эпидемии COVID-19 14 марта.

      Об этом сообщает польский аналитический центр компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

      Так, 17 апреля, вступил в действие новый закон, который позволяет иностранцам легально находиться 30 дней в Польше после окончания эпидемии коронавируса. При этом им не нужно подавать заявления на временный вид на жительство.

      Новость дополняется…

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Коронавирус COVID-19 Безвизовый режим Новости Польши
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