У Польщі продовжили легальні терміни перебування для українців

Польський уряд прийняв рішення автоматично продовжити легальне перебування для українців, які перебувають в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії COVID-19 14 березня.

Про це повідомляє польський аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

Так, 17 квітня, вступив у дію новий закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії коронавірусу. При цьому їм не треба подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.

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