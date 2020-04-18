У Польщі продовжили легальні терміни перебування для українців
Польський уряд прийняв рішення автоматично продовжити легальне перебування для українців, які перебувають в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії COVID-19 14 березня.
Про це повідомляє польський аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.
Так, 17 квітня, вступив у дію новий закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії коронавірусу. При цьому їм не треба подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.
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