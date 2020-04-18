12:41
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      У Польщі продовжили легальні терміни перебування для українців

      - Читать новость на русском

      Польський уряд прийняв рішення автоматично продовжити легальне перебування для українців, які перебувають в країні за біометричними паспортами, термін дії яких закінчився з моменту оголошення Польщею стану епідемії COVID-19 14 березня.

      Про це повідомляє польський аналітичний центр компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

      Так, 17 квітня, вступив у дію новий закон, який дозволяє іноземцям легально перебувати 30 днів в Польщі після закінчення епідемії коронавірусу. При цьому їм не треба подавати заяви на тимчасову посвідку на проживання.

      Новина доповнюється…

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Безвізовий режим Новини Польщі Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 12:30 Новини про коронавірус 18 квітня: антирекрд смертності у США, 978 лікарів захворіли на COVID-19
      Альона Захарова
      сьогодні , 12:01 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
      Настя Сукач