Через коронавірус у Польщі таки перенесуть вибори президента

Вибори президента Польщі не відбудуться у визначений термін через пандемію коронавірусу. Вони були заплановані на 10 травня.

Рішення щодо цього питання вже є. Про це повідомив лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський та його партнер по коаліції, лідер політичного об’єднання "Згода" Ярослав Ґовін, пише PAP.

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Вони зазначили, що ухвалили таке рішення через "відмову опозиції прийняти всі конструктивні пропозиції, що дають можливість провести вибори президента цього року у встановлені в конституції терміни".

Після 10 травня 2020 року і відповідної заяви Верховного суду Польщі про недійсність виборів через те, що вони не відбулися, маршал Сейму оголосить нові президентські вибори у першому можливому терміні,

– мовиться у спільній заяві.

Зазначимо, перед цим Сенат не підтримав можливість голосування на виборах поштою, їх бойкотували опозиціонери та навіть колишні президенти. Зокрема, кандидатка від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малґожата Кідава-Блонська заявила, що у такому разі не братиме участі у виборах 10 травня.

Цікаво. За опитуваннями, якби вибори відбулись зараз, чинний президент Дуда переміг би у першому турі. За нього свої голоси віддали б 59% поляків.

Коронавірус у Польщі: основне

Станом на ранок 7 травня у Польщі підтвердили 14740 випадків зараження коронавірусом. Уже 4655 осіб одужали, 733, на жаль, померли.



Водночас у країні продовжують поступово знімати запроваджені ще у березні обмеження. Так, попередньо влада дозволила відвідувати ліси та парки, а тепер відкривала ТРЦ та готелі.