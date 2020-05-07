08:56
7 трав 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Через коронавірус у Польщі таки перенесуть вибори президента

      - Читать новость на русском
      Президентські вибори у Польщі 2020 року не відбудуться 1 травня
      Теперішній президент Польщі Анджей Дуда / PAP

      Вибори президента Польщі не відбудуться у визначений термін через пандемію коронавірусу. Вони були заплановані на 10 травня.

      Рішення щодо цього питання вже є. Про це повідомив лідер правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський та його партнер по коаліції, лідер політичного об’єднання "Згода" Ярослав Ґовін, пише PAP.

      Цікаво Польща знову почала видавати робочі візи заробітчанам із України, – ЗМІ

      Вони зазначили, що ухвалили таке рішення через "відмову опозиції прийняти всі конструктивні пропозиції, що дають можливість провести вибори президента цього року у встановлені в конституції терміни".

      Після 10 травня 2020 року і відповідної заяви Верховного суду Польщі про недійсність виборів через те, що вони не відбулися, маршал Сейму оголосить нові президентські вибори у першому можливому терміні,
      – мовиться у спільній заяві.

      Зазначимо, перед цим Сенат не підтримав можливість голосування на виборах поштою, їх бойкотували опозиціонери та навіть колишні президенти. Зокрема, кандидатка від найбільшої опозиційної партії "Громадянська платформа" Малґожата Кідава-Блонська заявила, що у такому разі не братиме участі у виборах 10 травня. 

      Цікаво. За опитуваннями, якби вибори відбулись зараз, чинний президент Дуда переміг би у першому турі. За нього свої голоси віддали б 59% поляків.

      Коронавірус у Польщі: основне

      Станом на ранок 7 травня у Польщі підтвердили 14740 випадків зараження коронавірусом. Уже 4655 осіб одужали, 733, на жаль, померли. 

      Водночас у країні продовжують поступово знімати запроваджені ще у березні обмеження. Так, попередньо влада дозволила відвідувати ліси та парки, а тепер відкривала ТРЦ та готелі. 

      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Анджей Дуда Новини Польщі Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Трамп проти Китаю та Байдена: який план у президента США
      6 травня , 23:30 Трамп проти Китаю та Байдена: який план у президента США
      Іван Яковина
      Що нам підсовує уряд і МОЗ?
      6 травня , 22:00 Що нам підсовує уряд і МОЗ?
      Сергій Фурса
      Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано
      сьогодні , 18:30 Як коронавірус вплинув на світ: чи все так погано