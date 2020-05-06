Сенат Польщі не підтримав голосування на виборах президента поштою

У Польщі на 10 травня заплановане проведення виборів президента. Через епідемію коронавірусу голосування пропонували зробити поштою. Однак Верхня палата парламенту Польщі виступила проти проведення виборів у такому форматі.

Проти відповідного закону проголосували 50 сенаторів опозиційних партій, його підтримали 35 законодавців правлячої партії, один сенатор утримався, повідомляє Polskieradio24.pl.

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До цього голосування три комісії Сенату рекомендували відхилити закон в цілому.

Думки щодо голосування в умовах епідемії коронавірусу

Під час обговорення сенатори опозиційних сил пояснювали, що проведення голосування поштою є неможливим через заходи епідеміологічної безпеки. Представники влади заперечували, наголошуючи, що уряд контролює ситуацію з коронавірусом. А протягом останніх тижнів немає значного збільшення кількості заражених COVID-19.

Обговорення законності внесення змін у законодавство

Також опозиційні сенатори зазначили, що вносити зміни до законодавства перед самими виборами незаконно. Крім того, неможливо у такі стислі терміни належно організувати процедуру голосування.

У відповідь представники партії влади зазначили, що без проведення виборів у Польщі може виникнути конституційна криза.

Сейм Польщі, в якому більшість має владна партія намагатиметься оскаржити вето Сенату країни під час голосування вже 6 травня.

Зверніть увагу! Виборча комісія Польщі напередодні поінформувала, що президентські вибори з юридичних та організаційних причин не можуть відбутися 10 травня. Відповідно до цього, перший тур можуть перенести на 17 або 23 травня.

Що відомо про проведення президентських виборів у Польщі

Партія "Право і справедливість", яка перебуває при владі, наполягає на проведенні виборів за графіком , не враховуючи епідемію коронавірусу.

, не враховуючи епідемію коронавірусу. Сейм напередодні схвалив проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.

Також ПІС пропонує як варіант скасувати вибори, продовживши президентський термін з п’яти до семи років.

пропонує як варіант скасувати вибори, За даними соцопитувань, лідером є чинний президент Анджей Дуда.

Важливо! Станом на 6 травня у Польщі зафіксували 14 тисяч 431 випадок зараження коронавірусом. Від недуги померли 716 людей, одужали – 4 тисячі 280.