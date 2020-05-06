Сенат Польши не поддержал голосование на выборах президента по почте

В Польше на 10 мая запланировано проведение выборов президента. Из-за эпидемии коронавируса голосование предлагали сделать по почте. Однако Верхняя палата парламента Польши выступила против проведения выборов в таком формате.

Против соответствующего закона проголосовали 50 сенаторов оппозиционных партий, его поддержали 35 законодателей правящей партии, один сенатор воздержался, сообщает Polskieradio24.pl.

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До этого голосования три комиссии Сената рекомендовали отклонить закон в целом.

Мнения о голосовании в условиях эпидемии коронавируса

Во время обсуждения сенаторы оппозиционных сил объясняли, что проведение голосования по почте невозможно из-за мер эпидемиологической безопасности. Представители власти отрицали, подчеркивая, что правительство контролирует ситуацию с коронавирусом. А в течение последних недель нет значительного увеличения количества зараженных COVID-19.

Обсуждение законности внесения изменений в законодательство

Также оппозиционные сенаторы отметили, что вносить изменения в законодательство перед самыми выборами незаконно. Кроме того, невозможно в такие сжатые сроки надлежащим образом организовать процедуру голосования.

В ответ представители партии власти отметили, что без проведения выборов в Польше может возникнуть конституционный кризис.

Сейм Польши, в котором большинство имеет правящая партия, будет пытаться обжаловать вето Сената страны при голосовании уже 6 мая.

Обратите внимание! Избирательная комиссия Польши накануне сообщила, что президентские выборы с юридических и организационных причин не могут состояться 10 мая. В соответствии с этим, первый тур могут перенести на 17 или 23 мая.

Что известно о проведении президентских выборов в Польше

Партия "Право и справедливость", которая находится у власти, настаивает на проведении выборов по графику , не учитывая эпидемию коронавируса.

, не учитывая эпидемию коронавируса. Сейм накануне одобрил проведение выборов президента с помощью почтового голосования .

. Также ПИС предлагает как вариант отменить выборы, продлив президентский срок с пяти до семи лет .

предлагает как вариант отменить выборы, . По данным соцопросов, лидирует действующий президент Дуда.

Важно! По состоянию на 6 мая в Польше зафиксировали 14 тысяч 431 случай заражения коронавирусом. От недуга умерли 716 человек выздоровели – 4 тысячи 280.