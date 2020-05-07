Это переворот, – эксперт о переносе выборов в Польше

Выборы, которые запланированы в Польше на 10 мая 2020 года, никто не отменял и они должны состояться.

Об этом в прямом эфире на 24 канале заявил главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев.

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Он пояснил, что де-факто выборы 10 мая будто происходят, но позже их недействительность утверждает Верховный суд. Тогда будет или новый избирательный процесс и вообще будет избираться новый кандидат, или будет продолжаться старый – никто этого не знает.

Главный редактор считает, что сейчас страна идет в непонятном направлении, где двое политиков, а именно Ярослав Качиньский и Ярослав Говин, решают, что в своем приговоре должен выдать Верховный суд.

В Украине даже при оранжевой революции не было так, что два представителя из примерно той самой политической опции решают, что Верховный суд должен сказать в своем приговоре,

– заявил Игорь Исаев.

"На основании этого происходит целое изменение избирательного процесса. Я не умею это назвать иначе, чем переворот. Да, это переворот де-факто. В Украине, а также во времена так называемого третьего тура, не происходили такие махинации с основным законодательством и с избирательным кодексом, которые сейчас происходят в Польше", – добавил Исаев.

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