13:13
7 май 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 МЕДИЦИНСКАЯ РЕФОРМА КОРОНАВИРУС COVID-19

      Это переворот, – эксперт о переносе выборов в Польше

      - Читати новину українською

      Выборы, которые запланированы в Польше на 10 мая 2020 года, никто не отменял и они должны состояться.

      Об этом в прямом эфире на 24 канале заявил главный редактор Портала украинцев в Польше Игорь Исаев.

      Интересно Из-за коронавируса в Польше таки перенесут выборы президента

      Он пояснил, что де-факто выборы 10 мая будто происходят, но позже их недействительность утверждает Верховный суд. Тогда будет или новый избирательный процесс и вообще будет избираться новый кандидат, или будет продолжаться старый – никто этого не знает.

      Главный редактор считает, что сейчас страна идет в непонятном направлении, где двое политиков, а именно Ярослав Качиньский и Ярослав Говин, решают, что в своем приговоре должен выдать Верховный суд.

      В Украине даже при оранжевой революции не было так, что два представителя из примерно той самой политической опции решают, что Верховный суд должен сказать в своем приговоре,
       – заявил Игорь Исаев.

      "На основании этого происходит целое изменение избирательного процесса. Я не умею это назвать иначе, чем переворот. Да, это переворот де-факто. В Украине, а также во времена так называемого третьего тура, не происходили такие махинации с основным законодательством и с избирательным кодексом, которые сейчас происходят в Польше", – добавил Исаев.

      Что известно о проведении президентских выборов в Польше

      • Партия "Право и справедливость", которая находится у власти, настаивает на проведении выборов по графику, не учитывая эпидемию коронавируса.
      • Сейм накануне одобрил проведение выборов президента с помощью почтового голосования.
      • Также ПИС предлагает как вариант отменить выборы, продлив президентский срок с пяти до семи лет.
      • По данным соцопросов, лидирует действующий президент Анджей Дуда.
      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости политики Новости Польши
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
      сегодня , 12:13 Кровавый убийца и захватчик: как Путина отметили "Пулитцером"
      Віталій Портников
      Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 6 мая: скандал с надбавками врачам, COVID-19 поражает кишечник
      Соломія Ніколайчук
      Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      24 апреля , 16:48 Игрушки своими руками – как перестать скучать на карантине
      Михайло Года