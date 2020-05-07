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      Це переворот, – експерт про перенесення виборів у Польщі

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      Вибори, які заплановані у Польщі на 10 травня 2020 року, ніхто не скасував і вони мають відбутися.

      Про це в прямому ефірі на 24 каналі заявив головний редактор Порталу українців у Польщі Ігор Ісаєв.

      Цікаво Через коронавірус у Польщі таки перенесуть вибори президента

      Він пояснив, що де-факто вибори 10 травня ніби відбуваються, але пізніше їх недійсність стверджує Верховний суд. Тоді буде чи новий виборчий процес й взагалі обиратиметься новий кандидат, чи продовжуватиметься старий – ніхто цього не знає.

      Головний редактор вважає, що зараз країна іде в незрозумілому напрямку, де двоє політиків, а саме Ярослав Качинський та Ярослав Ґовін, вирішують, що у своєму вироку має видати Верховний суд.

      В Україні навіть за Помаранчевої революції не було так, що двоє представників з приблизно тієї самої політичної опції вирішують, що Верховний суд має сказати у своєму вироку,
      – заявив Ігор Ісаєв.

      "На підставі цього відбувається ціла зміна виборчого процесу. Не вмію це назвати інакше, ніж переворот. Так, це є переворот де-факто. В Україні, навіть в часи так званого третього туру, не відбувалися такі  махінації із основним законодавством та з виборчим кодексом, які зараз відбуваються в Польщі", – додав Ісаєв.

      Що відомо про проведення президентських виборів у Польщі

      • Партія "Право і справедливість", яка перебуває при владі, наполягає на проведенні виборів за графіком, не враховуючи епідемію коронавірусу.
      • Сейм напередодні схвалив проведення виборів президента за допомогою поштового голосування.
      • Також ПІС пропонує як варіант скасувати вибори, продовживши президентський термін з п’яти до семи років.
      • За даними соцопитувань, лідером є чинний президент Анджей Дуда.
      Автор: Марія Лелека
      Теги: Новини політики Новини Польщі
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