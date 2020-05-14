Тотальна невизначеність: з виборів у Польщі знялась опозиціонерка
У Польщі кандидатка від "Громадянської платформи" Малгожата Кідава-Блонська не боротиметься за крісло глави держави. В опозиційній політсилі шукають їй заміну.
Кого висуне у президенти опозиція
Офіційно про вихід Кідави-Блонської повідомлять зранку 15 травня після зустрічі керівництва "Громадянської платформи". Про це інформує Onet з посиланням на власні джерела в партії.
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Причина зняття опозиціонерки з виборів – низький рейтинг. Наразі вона – лише на п’ятому – шостому місці. Замість Кідави-Блонської за посаду можуть поборотись Рафал Тшакорський або Радослав Сікорський.
Коли і як відбудуться вибори президента Польщі
- Вибори президента у Польщі мали відбутись 10 травня 2020 року.
- Проте через пандемію їх не проводили. Згідно з рішенням Національної виборчої комісії Польщі, виборці просто були позбавленні права голосувати.
- Тепер спікер польського Сейму має 14 днів для того, аби оголосити нову дату голосування. Воно має відбутися впродовж 60 днів з дня замовлення голосування.
- Президентські вибори можуть відбутись у вигляді гібридного голосування. Воно передбачає часткове волевиявлення поштою.
Лідери рейтингів
Раніше чинному президенту Анджею Дуді обіцяли понад 50% голосів та перемогу в першому турі. Проте, якби вибори таки відбулися 10 травня, він набрав би 45% і таки потрібен був би другий тур.
Друге місце за кількістю голосів і найбільші шанси також потрапити до другого туру має журналіст і лідер Польської селянської партії Шимон Головня.