Тотальная неопределенность: с выборов в Польше снялась оппозиционерка

В Польше кандидат от "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блонская не будет бороться за кресло главы государства. В оппозиционной политсиле ищут ей замену.

Кого висуне у президенти опозиція

Офіційно про вихід Кідави-Блонської повідомлять зранку 15 травня після зустрічі керівництва "Громадянської платформи". Про це інформує Onet з посиланням на власні джерела в партії.

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Причина зняття опозиціонерки з виборів – низький рейтинг. Наразі вона – лише на п’ятому – шостому місці. Замість Кідави-Блонської за посаду можуть поборотись Рафал Тшакорський або Радослав Сікорський.

Коли і як відбудуться вибори президента Польщі

Вибори президента у Польщі мали відбутись 10 травня 2020 року .

. Проте через пандемію їх не проводили. Згідно з рішенням Національної виборчої комісії Польщі, виборці просто були позбавленні права голосувати.

Тепер спікер польського Сейму має 14 днів для того, аби оголосити нову дату голосування. Воно має відбутися впродовж 60 днів з дня замовлення голосування.

Президентські вибори можуть відбутись у вигляді гібридного голосування. Воно передбачає часткове волевиявлення поштою.

Лідери рейтингів

Раніше чинному президенту Анджею Дуді обіцяли понад 50% голосів та перемогу в першому турі. Проте, якби вибори таки відбулися 10 травня, він набрав би 45% і таки потрібен був би другий тур.

Друге місце за кількістю голосів і найбільші шанси також потрапити до другого туру має журналіст і лідер Польської селянської партії Шимон Головня.