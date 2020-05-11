У Польщі так і не відбулися вибори, заплановані 10 травня

Національна виборча комісія Польщі визнала, що вибори президента держави так і не відбулися. Згідно з рішенням комісії, виборці просто були позбавленні права голосувати.

Постанова Національної виборчої комісії, прийнята в неділю, є остаточною, юридично обов'язковою і не може бути оскарженою, зазначає "Польське радіо".

До слова Це переворот, – експерт про перенесення виборів у Польщі

Комісія відзначає, що у виборців не було можливості голосувати. Цей факт прирівняли до того, коли на виборах зовсім немає або є лише один кандидат.

Тепер спікер польського Сейму має 14 днів для того, аби оголосити нову дату голосування. Воно має відбутися впродовж 60 днів з дня замовлення голосування.

Чому у Польщі виникли проблеми з виборами?Усе через пандемію коронавірусу. Влада не хотіла збирати десятки людей на виборчих дільницях, тож взялася шукати інші можливі варіанти проведення виборів.



Тоді у Польщі вирішили провести вибори шляхом голосування поштою. Щоправда, робили це у пришвидшеному темпі, а президент Анджей Дуда підписав закон лише 8 травня – за 2 дні до дня голосування.

Слід також зазначити, що у Польщі в останній момент змінилися електоральні вподобання виборців. Про це пише Onet.

Раніше чинному президенту Анджею Дуді обіцяли понад 50% голосів та перемогу в першому турі. Втім якщо б вибори таки відбулися 10 травня, він набрав би 45% і таки потрібен був би другий тур.

Друге місце за кількістю голосів і найбільші шанси також потрапити до другого туру має журналіст і лідер Польської селянської партії Шимон Головня.