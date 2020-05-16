Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

Выборы президента Польши: оппозиция сменила кандидата

- Читати новину українською
Рафал Тшасковский
Рафал Тшасковский / Wiadomości –Gazeta

Участие в президентской гонке в Польше продолжает принимать главная оппозиционная сила страны "Гражданская коалиция". Новым кандидатом на пост президента они выдвигают мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Дело в том, что вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская объявила о своем решении сойти с гонки за президентское кресло. Поэтому оппозиция столкнулась с необходимостью выдвинуть нового кандидата на пост президента. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом пишет польское издание RMF24.

К теме Тотальная неопределенность: с выборов в Польше снялась оппозиционерка

Я рад сообщить вам в этот момент, что единогласная рекомендация Национального совета "Гражданской платформы", представленная нашим партнерам по коалиции, – это рекомендация для мэра Варшавы Рафала Тшасковского,
– отметил Борис Будка, председатель "Гражданской платформы", что является основной силой в "Гражданской коалиции".

Он добавил, что что благодаря решимости вице-спикера Сейма Малгожаты Кидавы-Блонской, чиновников местных органов власти, Сената и "Гражданской коалиции", "плохие, несправедливые и опасные выборы в мае не состоятся.

Заметим, что в роли кандидата в президенты в оппозиции рассматривали и экс-главу польского МИД Радослава Сикорского.

Обратите внимание Польша будет голосовать на выборах через почту: Дуда подписал закон

К слову, ранее действующему президенту Анджею Дуде обещали более 50% голосов и победу в первом туре. Второе место по количеству голосов и хорошие шансы на победу также имеет журналист и лидер Польской крестьянской партии Шимон Головня.

Коротко о выборах президента Польши

  • Выборы президента в Польше должны были состояться 10 мая 2020.
  • Однако из-за ситуации с коронавирусом и введенным карантином их не проводили. Согласно решению Национальной избирательной комиссии Польши, избиратели просто были лишены права голосовать.
  • Теперь спикер польского Сейма имеет 14 дней для того, чтобы объявить новую дату голосования. Оно должно состояться в течение 60 дней со дня заказа голосования.
  • Президентские выборы могут состояться в виде гибридного голосования. Оно предусматривает частичное волеизъявление по почте.
Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Выборы президента Польши 2020 Новости Польши Новости политики
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Политическая подщечина: люди Коломойского демонстративно саботировали интересы Авакова
15 мая , 23:30 Политическая подщечина: люди Коломойского демонстративно саботировали интересы Авакова
Сергій Лещенко
Красноречивые фотографии в соцсети: русский солдат раскрыл место дислокации в Сирии – факты
15 мая , 22:00 Красноречивые фотографии в соцсети: русский солдат раскрыл место дислокации в Сирии – факты
Михайло Макарук
Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать
15 мая , 12:30 Результаты ІРО: в какие новые публичные компании лучше инвестировать