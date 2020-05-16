Выборы президента Польши: оппозиция сменила кандидата

Участие в президентской гонке в Польше продолжает принимать главная оппозиционная сила страны "Гражданская коалиция". Новым кандидатом на пост президента они выдвигают мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Дело в том, что вице-спикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская объявила о своем решении сойти с гонки за президентское кресло. Поэтому оппозиция столкнулась с необходимостью выдвинуть нового кандидата на пост президента. Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Об этом пишет польское издание RMF24.

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Я рад сообщить вам в этот момент, что единогласная рекомендация Национального совета "Гражданской платформы", представленная нашим партнерам по коалиции, – это рекомендация для мэра Варшавы Рафала Тшасковского,

– отметил Борис Будка, председатель "Гражданской платформы", что является основной силой в "Гражданской коалиции".

Он добавил, что что благодаря решимости вице-спикера Сейма Малгожаты Кидавы-Блонской, чиновников местных органов власти, Сената и "Гражданской коалиции", "плохие, несправедливые и опасные выборы в мае не состоятся.

Заметим, что в роли кандидата в президенты в оппозиции рассматривали и экс-главу польского МИД Радослава Сикорского.

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К слову, ранее действующему президенту Анджею Дуде обещали более 50% голосов и победу в первом туре. Второе место по количеству голосов и хорошие шансы на победу также имеет журналист и лидер Польской крестьянской партии Шимон Головня.

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