Это сопоставимо с количеством населения такого города как Житомир. Об этом рассказал президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник журналистам издания "Фокус".

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Какова ситуация с сокращением населения Украины

Воскобойник подчеркнул, что в целях демографической стратегии стоит, чтобы повысить рождаемость.

Сейчас у нас коэффициент 0,9, по демографической стратегии хотят его повысить до 1,5. То есть это 15 детей, которые должны родиться у 10 женщин,

– объяснил эксперт.

Он также подчеркнул, чтобы увеличить количество населения хотя бы на один уровень нужно, чтобы рождаемость была на уровне 2,2. Так, десять женщин должны рождаться 22 ребенка.

"Если у нас получается, что по целям демографической стратегии выйти на коэффициент рождаемости хотя бы 1,5, это означает, что и в дальнейшем количество населения Украины будет сокращаться. То есть количество умерших будет превышать количество новорожденных", – отметил Воскобойник

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству заметил, что это приведет к нехватке рабочих рук, которая сейчас уже ощущается, а также недостатка потребителей товаров и услуг в нашей стране.

Что может помочь повысить рождаемость в Украине

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Александр Гладун отметил, что надо создать благоприятные условия для рождаемости.

К этому относится гибкий график для женщин на предприятиях, гибкий рабочий день детских, дошкольных учреждений, а также финансовая поддержка семьи, в частности выплаты определенных сумм до достижения ребенка 18 лет.

Также, по словам эксперта, важными являются программы по доступности жилья. Поэтому необходимо повышение экономической поддержки семьи, чтобы развивалась социальная инфраструктура, создавалась среда, где можно отдохнуть и, чтобы недалеко было ехать в медучреждения.

"Такой комплекс мер может положительно повлиять (на демографическую ситуацию, – 24 Канал). Но дело в том, что я это говорю абстрактно, этим должны заниматься на уровне территориальных общин, и в конкретном населенном пункте могут быть разные конкретные меры", – объяснил Гладун.

Социолог Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи НАН Украины Людмила Слюсар отметила, что к благоприятным условиям для рождаемости фактически относится весь комплекс проблем украинской семьи. Поэтому нужно, чтобы доходы были на том уровне, чтобы люди со средней зарплатой могли содержать определенное количество детей, чтобы деньги не стали препятствием для появления второго малыша. Также важен жилищный вопрос и социальное пространство.

По словам Слюсарь, нужны детские сады, муниципальные няни, различные центры занятости и развития детей, комфортные условия в школе, чтобы ученик при необходимости мог остаться на группу продленного дня, а родителям не пришлось после работы сидеть часами и делать домашнее задание с ребенком.

В то же время гендиректор КМИС Владимир Паниотто отметил, что на рождаемость в целом трудно повлиять. Ведь люди, которые откладывали рождение ребенка на год – два, получали деньги, что ускоряло процесс, однако потом был провал. Вследствие этого произошло не ускорение, а перераспределение.