Свежие данные о демографической ситуации в Украине обнародовали в Государственной службе статистики.

Важно Детская смертность в Украине: сколько детей погибли 2020 года – причины

Согласно свежим результатам Госстата, в январе – августе 2021 года скончались на 61 115 человек больше, чем за аналогичный период в 2020 году.

Ситуация с рождаемостью

С начала 2021 года в Украине родилось 180 828 человек (2020 году 193 138), миграционный прирост составил 12 713 человек (в прошлом году – 6759).

Обратите внимание! По оценке статистического ведомства, численность населения в Украине по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 41 342 465 человек. С начала 2021 года население Украины сократилось на 245 889 человек.

Основные демографические показатели в Украине / Фото Госстата

Демографическая ситуация в 2020 году: главное