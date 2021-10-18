Свіжі дані про демографічну ситуацію в Україні оприлюднили у Державній службі статистики.

Важливо Дитяча смертність в Україні: скільки дітей загинули за 2020 рік – причини

Згідно зі свіжими результатами Держстату, у січні – серпні 2021 року померли на 61 115 людей більше, ніж за аналогічний період у 2020 році.

Яка ж ситуація із народжуваністю

Від початку 2021 року в Україні народилося 180 828 осіб (2020 року 193 138), міграційний приріст склав 12 713 осіб (торік – 6 759).

Зверніть увагу! За оцінкою статистичного відомства, чисельність наявного населення в Україні станом на 1 вересня 2021 року становила 41 342 465 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 245 889 осіб.



Основні демографічні показники в Україні / Фото Держстату

Демографічна ситуація у 2020 році: головне