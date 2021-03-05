Показательным шагом в противодействии Владимиру Путину были санкции против российских чиновников и компаний, которые причастны к преследованию Алексея Навального. Есть еще одна вещь, которая бы нанесла главе Кремля роковой удар.

Журналист Алексей Печий рассказал, что может заставить российского президента изменить политику. Об этом он говорил в своем блоге "Теории заговора".

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Санкции против олигархов Путина

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального еще 3 февраля направил список российских олигархов, против которых стоит ввести санкции. Состоял он из 35 человек, в том числе и крупных бизнесменов:

Роман Абрамович;

Алишер Усманов;

Олег Дерипаска;

Геннадий Тимченко.

Введение санкций против этих людей стало бы действительно смертоносным ударом по режиму Путина,

– считает Печий.

Кроме того, по словам журналиста, в феврале евродепутаты регулярно говорили об эффективности такого удара. Мол, только это заставит Путина изменить политику.

Что мешает разгромить режим

Как пояснил ведущий, главным лоббистом идеи с санкциями был председатель комитета Европарламента по вопросам иностранного вмешательства Рафаэль Глюксман.



Рафаэль Глюксман / Фото Европарламента

В феврале он призвал верховного представителя ЕС по делам внешней политики и безопасности Жозепа Борреля заморозить активы российских олигархов, арестовать их яхты и все имущество на территории ЕС, добавил блогер.

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"Но вся проблема в том, что в Евросоюзе введение санкций – это не совсем политический инструмент. Для такого шага нужны юридические основания в рамках европейского законодательства, а закона о санкциях против олигархов там, к сожалению, нет", – пояснил Печий.