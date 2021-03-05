Показовим кроком у протидії Володимиру Путіну були санкції проти російських чиновників і компаній, які причетні до переслідування Олексія Навального. Є ще одна річ, яка би завдала главі Кремля фатального удару.

Журналіст Олексій Печій розповів, що може змусити російського президента змінити політику. Про це він говорив у своєму блозі "Теории заговора".

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Санкції проти олігархів Путіна

Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального ще 3 лютого направив список російських олігархів, проти яких варто ввести санкції. Складався він з 35 осіб, зокрема і великих бізнесменів:

Роман Абрамович;

Алішер Усманов;

Олег Дерипаска;

Геннадій Тимченко.

Введення санкцій проти цих людей стало б дійсно смертоносним ударом по режиму Путіна,

– вважає Печій.

Крім того, за словами журналіста, в лютому євродепутати регулярно говорили про ефективність такого удару. Мовляв, тільки це змусить Путіна змінити політику.

Що заважає розгромити режим

Як пояснив ведучий, головним лобістом ідеї з санкціями був голова комітету Європарламенту з питань іноземного втручання Рафаель Глюксман.



Рафаель Глюксман / Фото Європарламенту

У лютому він закликав верховного представника ЄС у справах зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля заморозити активи російських олігархів, заарештувати їхні яхти і все майно на території ЄС, додав блогер.

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"Але вся проблема в тому, що в Євросоюзі введення санкцій – це не зовсім політичний інструмент. Для такого кроку потрібні юридичні підстави в межах європейського законодавства, а закону про санкції проти олігархів там, на жаль, немає", – пояснив Печій.