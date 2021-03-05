Існує смертоносний удар по режиму Путіна, – Печій
Показовим кроком у протидії Володимиру Путіну були санкції проти російських чиновників і компаній, які причетні до переслідування Олексія Навального. Є ще одна річ, яка би завдала главі Кремля фатального удару.
Джерело:24 канал
Журналіст Олексій Печій розповів, що може змусити російського президента змінити політику. Про це він говорив у своєму блозі "Теории заговора".
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Санкції проти олігархів Путіна
Фонд боротьби з корупцією Олексія Навального ще 3 лютого направив список російських олігархів, проти яких варто ввести санкції. Складався він з 35 осіб, зокрема і великих бізнесменів:
- Роман Абрамович;
- Алішер Усманов;
- Олег Дерипаска;
- Геннадій Тимченко.
Введення санкцій проти цих людей стало б дійсно смертоносним ударом по режиму Путіна,
– вважає Печій.
Крім того, за словами журналіста, в лютому євродепутати регулярно говорили про ефективність такого удару. Мовляв, тільки це змусить Путіна змінити політику.
Що заважає розгромити режим
Як пояснив ведучий, головним лобістом ідеї з санкціями був голова комітету Європарламенту з питань іноземного втручання Рафаель Глюксман.
Рафаель Глюксман / Фото Європарламенту
У лютому він закликав верховного представника ЄС у справах зовнішньої політики та безпеки Жозепа Борреля заморозити активи російських олігархів, заарештувати їхні яхти і все майно на території ЄС, додав блогер.
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"Але вся проблема в тому, що в Євросоюзі введення санкцій – це не зовсім політичний інструмент. Для такого кроку потрібні юридичні підстави в межах європейського законодавства, а закону про санкції проти олігархів там, на жаль, немає", – пояснив Печій.
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