Смертоносный циклон "Гаджа" в Индии: фото, видео
В штате Тамиланд, в Индии над прибрежными районами пронесся циклон "Гаджа".
Об этом сообщает Associated Press.
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Из-за наводнения эвакуированы более 80 тысяч жителей, по меньшей мере 11 – погибло. Людям отключили электроснабжение, чтобы избежать ударов током.
В городах закрыли школы, а транспортные средства остались на дорогах в большинстве районов штата.
Источник: 24 Канал
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