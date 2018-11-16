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      Смертоносный циклон "Гаджа" в Индии: фото, видео

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      Индия
      Индия / Соцсети

      В штате Тамиланд, в Индии над прибрежными районами пронесся циклон "Гаджа".

      Об этом сообщает Associated Press.

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      Из-за наводнения эвакуированы более 80 тысяч жителей, по меньшей мере 11 – погибло. Людям отключили электроснабжение, чтобы избежать ударов током.

      В городах закрыли школы, а транспортные средства остались на дорогах в большинстве районов штата.

       

      Теги: Жертвы Стихийный бедствия Индия
      Источник: 24 Канал
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