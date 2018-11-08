Столицу Индии охватил опасный токсичный смог: в чем причина

Опасное экологическое бедствие накрыло Нью-Дели – столицу Индии – после празднования главного фестиваля страны Дивали. Там массовый запуск фейерверков и петард повлек токсичный смог.

Об этом говорится на сайте AP.

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Воздух в Нью-Дели достиг отметки загрязнения в 681 балл из-за того, что десятки тысяч людей запустили множество фейерверков и петард во время празднования индуистского фестиваля Дивали, хотя накануне индекс загрязнения воздуха составил 200 баллов.



На фестивале запустили множество фейерверков и петард

Правительство также обвиняет в экологической проблеме фермеров, поскольку на загрязнение воздуха влияет и горение сорняков на сельскохозяйственных полях.

Для того, чтобы избежать загрязнений, школы закрыли на каникулы. Ведь отмечается, что такой уровень загрязнения атмосферы в 20 раз выше безопасной для жизни человека отметки, поэтому токсический смог может серьезно усугубить заболевания сердца или легких. Местный житель Риас Ахмед заявил, что вряд ли загрязнение воздуха будет уменьшаться в Нью-Дели и вокруг него.



На период высокой загрязненности воздуха в городе закрыли школы

Власть пытается уменьшить вредную пыль, распыляя воду во многих районах и заказывая покрытие для строительных площадок. Кроме того, электростанции на угле в городе закрыли и запретили въезд дзельних грузовых автомобилей.



Нью-Дели охватил токсический смог