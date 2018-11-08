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      Столицю Індії охопив небезпечний токсичний смог: у чому причина

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      Столицю Індії охопив токсичний смог
      Столицю Індії охопив токсичний смог / АР

      Небезпечне екологічне лихо накрило Нью-Делі – столицю Індії – після святкування головного фестивалю країни Дівалі. Там масовий запуск феєрверків та петард спричинив токсичний смог.

      Про це йдеться на сайті AP.

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      Повітря в Нью-Делі досягло позначки забруднення в 681 бал через те, що десятки тисяч людей запустили безліч феєрверків і петард під час святкування індуїстського фестивалю Дівалі, хоча напередодні індекс забруднення повітря становив 200 балів. 

      На фестивалі запустили безліч феєрверків та петард
      На фестивалі запустили безліч феєрверків та петард

      Уряд також звинувачує у екологічній проблемі фермерів, оскільки на забруднення повітря впливає і горіння стерні на сільськогосподарських полях.

      Для того, щоб уникнути забруднень, школи закрили на канікули. Адже зазначається, що такий рівень забруднення атмосфери у 20 разів вищий за безпечну для життя людини позначку, тому токсичний смог може серйозно посилити захворювання серця чи легень. Міцевий житель Ріас Ахмед заявив, що навряд чи забруднення повітря буде зменшуватися в Нью-Делі та навколо нього. 

      На період високої забрудненості повітря у місті закрили школи
      На період високої забрудненості повітря у місті закрили школи

      Влада намагається зменшити шкідливий пил, розпилюючи воду в багатьох районах та замовляючи покриття для будівельних майданчиків. Окрім того, електростанції на вугіллі в місті закрили та заборонили в'їзд дзельних вантажних автомобілів.

      Нью-Делі охопив токсичний смог
      Нью-Делі охопив токсичний смог

      Теги: Екологія Індія
      Джерело: 24 канал
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