Столицю Індії охопив небезпечний токсичний смог: у чому причина

Небезпечне екологічне лихо накрило Нью-Делі – столицю Індії – після святкування головного фестивалю країни Дівалі. Там масовий запуск феєрверків та петард спричинив токсичний смог.

Про це йдеться на сайті AP.

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Повітря в Нью-Делі досягло позначки забруднення в 681 бал через те, що десятки тисяч людей запустили безліч феєрверків і петард під час святкування індуїстського фестивалю Дівалі, хоча напередодні індекс забруднення повітря становив 200 балів.



На фестивалі запустили безліч феєрверків та петард

Уряд також звинувачує у екологічній проблемі фермерів, оскільки на забруднення повітря впливає і горіння стерні на сільськогосподарських полях.

Для того, щоб уникнути забруднень, школи закрили на канікули. Адже зазначається, що такий рівень забруднення атмосфери у 20 разів вищий за безпечну для життя людини позначку, тому токсичний смог може серйозно посилити захворювання серця чи легень. Міцевий житель Ріас Ахмед заявив, що навряд чи забруднення повітря буде зменшуватися в Нью-Делі та навколо нього.



На період високої забрудненості повітря у місті закрили школи

Влада намагається зменшити шкідливий пил, розпилюючи воду в багатьох районах та замовляючи покриття для будівельних майданчиків. Окрім того, електростанції на вугіллі в місті закрили та заборонили в'їзд дзельних вантажних автомобілів.



Нью-Делі охопив токсичний смог