Украинцы не обошли эти темі и создали различные шутки, мемы и фотожабы. Смотрите, над чем смеялись люди на этой неделе в материале 24 канала.
Интересно Девочка, известная как "косоглазая Хлоя", продала на аукционе свой популярный мем как NFT
Ангела Меркель покормила попугаев
Во время прощального тура по Германии Ангела Меркель решила покормить попугаев в одном из зоопарков. Выражение лица канцлера во время того, когда к ней слетались птицы, уже стал интернет-мемом.
Вот такие фотожабы делают пользователи соцсетей / Фото из твиттера Le Chou
Не обошли темы выборов в Германии / Фото Мемаграм
Немецкого канцлер сравнили с героиней фильма "Один дома – 2" / Фото из твиттера Shash
Годовщина "покушения" на Януковича
24 сентября украинцы вспоминали "яичный теракт", когда в Ивано-Франковске студент бросил яйцо в тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича, а тот упал.
Украинцы вспомнили этот легендарный момент в соцсетях.
"Покушение" яйцом Януковича: как это было: впечатляющее видео
"Покушение" на Януковича стало блокбастером: смешное видео
На видео с "покушением" на Януковича накладывают популярную музыку / Видео из тиктока mem_dozirovka
Так подшучивают над экс-президентом / Фото depo.ua
Борьба с терроризмом во времена президентства Януковича выглядела вот так / Фото из соцсетей
Карикатура на "яичное покушение" / Скриншот Zahar Berkut
Реакция соцсетей на закон об олигархах
Несомненно, одним из самых резонансных событий прошлой недели стало принятие Верховной Радой закона об олигархах. Однако, даже эту тему украинцы не могли оставить без шуток.
Часть украинцев обрадовалась принятому закону / Фото из фейсбукаVictor Bened
Некоторые считают, что олигархов этот закон не очень огорчил / Фото Мемаграм
Пользователи соцсетей уже шутят о том, как политики отреагировали на закон / Фото Мемаграм
Украинцы считают, что олигархи найдут как избавиться от своего богатства / Фото из фейсбука Victor Bened
Как украинцы видят появление списка олигархов / Фото Мемаграм
Хорошего вечера!