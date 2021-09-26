Украинцы не обошли эти темі и создали различные шутки, мемы и фотожабы. Смотрите, над чем смеялись люди на этой неделе в материале 24 канала.

Интересно Девочка, известная как "косоглазая Хлоя", продала на аукционе свой популярный мем как NFT

Ангела Меркель покормила попугаев

Во время прощального тура по Германии Ангела Меркель решила покормить попугаев в одном из зоопарков. Выражение лица канцлера во время того, когда к ней слетались птицы, уже стал интернет-мемом.



Вот такие фотожабы делают пользователи соцсетей / Фото из твиттера Le Chou



Не обошли темы выборов в Германии / Фото Мемаграм



Немецкого канцлер сравнили с героиней фильма "Один дома – 2" / Фото из твиттера Shash

Годовщина "покушения" на Януковича

24 сентября украинцы вспоминали "яичный теракт", когда в Ивано-Франковске студент бросил яйцо в тогдашнего кандидата в президенты Виктора Януковича, а тот упал.

Украинцы вспомнили этот легендарный момент в соцсетях.

"Покушение" яйцом Януковича: как это было: впечатляющее видео

"Покушение" на Януковича стало блокбастером: смешное видео

На видео с "покушением" на Януковича накладывают популярную музыку / Видео из тиктока mem_dozirovka



Так подшучивают над экс-президентом / Фото depo.ua



Борьба с терроризмом во времена президентства Януковича выглядела вот так / Фото из соцсетей



Карикатура на "яичное покушение " / Скриншот Zahar Berkut

Реакция соцсетей на закон об олигархах

Несомненно, одним из самых резонансных событий прошлой недели стало принятие Верховной Радой закона об олигархах. Однако, даже эту тему украинцы не могли оставить без шуток.



Часть украинцев обрадовалась принятому закону / Фото из фейсбукаVictor Bened



Некоторые считают, что олигархов этот закон не очень огорчил / Фото Мемаграм



Пользователи соцсетей уже шутят о том, как политики отреагировали на закон / Фото Мемаграм



Украинцы считают, что олигархи найдут как избавиться от своего богатства / Фото из фейсбука Victor Bened



Как украинцы видят появление списка олигархов / Фото Мемаграм

Хорошего вечера!

