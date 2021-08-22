Над чем смеялись украинцы с 15 по 22 августа – читайте в материале.
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"Путин – х**ло" от ВСУ
Украинские военные во время репетиции парада ко Дню Независимости дважды спели всемирно изместный хит "Путин – х**ло". Бойцы ВСУ сорвали аплодисменты граждан, наблюдавших за "тренировкой".
- Действия наших воинов вызвали волну возмущения в России. Наибольшую истерику устроила пропагандистка Скабеева. Она посвятила целый эфир для обсуждения "Путин – х**ло" в исполнении военных Украины.
У Скабеевой истерика из-за "Путин – х**ло" от ВСУ / Фото GONI Мемасы
Россию взорвало из-за "Путин – х**ло" от ВСУ / Фото GONI Мемасы
"Путин – х**ло" от ВСУ вызвало истерику у пропагандистов Кремля / Фото GONI Мемасы
Падение флагштока в Херсоне
В Херсоне ко Дню Независимости установили флагшток, который должен был стать одним из самых высоких в Украине. Однако что-то пошло не так: он упал на припаркованный вблизи Lexus и разбил автомобиль.
- Отмечалось, что ориентировочная стоимость флагштока – 8 миллионов гривен.
В Херсоне упал флагшток / Фото GONI Мемасы
Флагшток в Херсоне упал на Lexus / Фото GONI Мемасы
Новые украинские проклятия / Фото GONI Мемасы
Неожиданная находка / Фото GONI Мемасы
Падение флагштока в Херсоне / Фото Victor Bened
Советские инсталляции в Киеве
В Киеве ко Дню Независимости на Аллее Героев Небесной Сотни 17 августа установили советскую инсталляцию.
- Активисты снесли картонное сооружение, впоследствии его восстановили на Крещатике.
Совок развалился или сломался / Фото GONI Мемасы