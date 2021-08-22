Над чим сміялися українці з 15 по 22 серпня – читайте у матеріалі.

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"Путін – х**ло" від ЗСУ

Українські військові під час репетиції параду до Дня Незалежності двічі заспівали всесвітньовідомий хіт "Путін – х**ло". Бійці ЗСУ зірвали аплодисменти громадян, які спостерігали за "тренуванням".

Дії наших воїнів викликали хвилю обурення в Росії. Найбільшу істерику влаштувала пропагандистка Скабєєва. Вона присвятила цілий ефір для обговорення "Путін – х**ло" у виконанні військових України.

У Скабєєвої істерика через "Путін – х**ло" від ЗСУ / Фото GONI Мемаси

У Росії спалахнуло через "Путін – х**ло" від ЗСУ / Фото GONI Мемаси

"Путін – х**ло" від ЗСУ викликало істерику в пропагандистів Кремля / Фото GONI Мемаси

Падіння флагштока у Херсоні

У Херсоні до Дня Незалежності встановили флагшток, який мав стати одним з найвищих в Україні. Однак щось пішло не так: він впав на припаркований поблизу Lexus та розтрощив автомобіль.

Зазначалось, що орієнтовна вартість флагштока – 8 мільйонів гривень.

У Херсоні впав флагшток / Фото GONI Мемаси

Флагшток у Херсоні впав на Lexus / Фото GONI Мемаси

Нові українські прокльони / Фото GONI Мемаси

Несподівана знахідка / Фото GONI Мемаси

Падіння флагштока у Херсоні / Фото Victor Bened

Радянські інсталяції у Києві

У Києві до Дня Незалежності на Алеї Героїв Небесної Сотні 17 серпня встановили радянську інсталяцію.

Активісти знесли картонну споруду, згодом її відновили на Хрещатику.

Совок розвалився чи поламався / Фото GONI Мемаси

Очікуйте в наступному ефірі / Фото Oleksiy Drone