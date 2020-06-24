Бывший депутат, бизнесмен Александр Грановский в ближайший месяц планирует вернуться в Украину. Как сообщает Telegram-канал "Шептун" со ссылкой на собственные источники, бывшему соратнику пятого президента Петр Порошенко надоело жить в Израиле.

"Смотрящий за судами" периода Порошенко уже наладил общение с отдельными депутатами из "Слуги народа", в том числе финансовое. Аналогично Грановский восстанавливает коммуникацию с руководителями силовых структур и судьями в своих интересах и интересах своих клиентов", – сообщает канал.

По данным журналистов, плацдармом для возвращения Грановского выбран 208 округ в Черниговской области, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду.

"Несмотря на базовую узнаваемость в Харькове и дружбу с Геннадием Кернесом, плацдармом для возвращения выбран 208 округ, поскольку уже скоро там должны пройти довыборы в Раду. Больше всего участия Грановского сейчас боится команда Ляшко, так как рассчитывали, что выборы пройдут без сюрпризов. Сам Грановский уверяет радикалов, что баллотироваться не будет, усыпляя бдительность "ляшковцев", но в реальности уже разворачивает штабы в области", – говорится в сообщении.

СМИ также добавляют, что курировать кампанию будет экс-глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Напомним, после проигрыша на выборах в парламент на 169 округе в Харькове в прошлом год, за неделю до потери депутатской неприкосновенности, Грановский покинул территорию Украины. По данным журналистов, Грановский скрывается в Израиле – в сеть попали фото его израильского паспорта.

В 2017 году Генеральная прокуратура Украины сообщила Грановскому подозрение в уклонении от уплаты налогов. По данным ГПУ, Грановский по предварительному сговору со служебными лицами дистрибьютора табачной продукции "Тедис Украина" создал преступную схему уклонения от уплаты налогов, выгоду от которой получили подконтрольные миллиардеру предприятия.

В конце зимы 2019 года стало известно, что Интерпол официально объявил в розыск Грановского. По данным Интерпола, Грановского разыскивают на просьбу правоохранителей Израиля, которые подозревают его в подделке документов, отмывании денег и мошенничестве.