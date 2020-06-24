Колишній депутат, бізнесмен Олександр Грановський у найближчий місяць планує повернутися в Україну. Як повідомляє Telegram-канал "Шептун" з посиланням на власні джерела, колишньому соратнику п'ятого президента Петра Порошенка набридло жити в Ізраїлі.

"Той, хто дивиться за судами" періоду Порошенка вже налагодив спілкування з окремими депутатами з "Слуги народу", в тому числі фінансове. Аналогічно Грановський відновлює комунікацію з керівниками силових структур та суддями в своїх інтересах і інтересах своїх клієнтів", – повідомляє канал.

За даними журналістів, плацдармом для повернення Грановського обраний 208 округ в Чернігівській області, оскільки вже скоро там повинні пройти довибори в Раду.

"Не дивлячись на базову впізнаваність в Харкові і дружбу з Геннадієм Кернесом, плацдармом для повернення обраний 208 округ, оскільки вже скоро там повинні пройти довибори в Раду. Найбільше участі Грановського зараз боїться команда Ляшка, так як розраховували, що вибори пройдуть без сюрпризів. Сам Грановський запевняє радикалів, що балотуватися не буде, усипляючи пильність "ляшківців", але в реальності вже розгортає штаби в області", – йдеться в повідомленні.

ЗМІ також додає, що курирувати кампанію буде ексголова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

Нагадаємо, після програшу на виборах в парламент на 169 окрузі в Харкові в минулому році, за тиждень до втрати депутатської недоторканності, Грановський покинув територію України. За даними журналістів, Грановський ховається в Ізраїлі – в мережу потрапили фото його ізраїльського паспорта.

У 2017 році Генеральна прокуратура України повідомила Грановському підозру в ухиленні від сплати податків. За даними ГПУ, Грановський за попередньою змовою зі службовими особами дистриб'ютора тютюнової продукції "Тедіс Україна" створив злочинну схему ухилення від сплати податків, вигоду від якої отримали підконтрольні мільярдерові підприємства.

Наприкінці зими 2019 року стало відомо, що Інтерпол офіційно оголосив в розшук Грановського. За даними Інтерполу, Грановського розшукують на прохання правоохоронців Ізраїлю, які підозрюють його в підробці документів, відмиванні грошей і шахрайстві.