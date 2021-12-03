По данным российских спецслужб, один украинец якобы планировал взорвать в России 2 бомбы.

Важно В ФСБ заявили о задержании украинских разведчиков: якобы готовили теракт

Остальных двоих обвиняли в шпионаже за стратегическими объектами.

СМИ выяснили личности "шпионов"

Издание связалось с родными задержанных и обнаружило, что агентами СБУ и украинской военной разведки в России объявлен 23-летний торговец кофе и целая семья из села Перепельники – сын, отец и мать, которая работает учительницей в школе.

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