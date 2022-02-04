На должность генерального секретаря Североатлантического альянса претендуют сразу пять человек. Соответствующую информацию обнародовало Немецкое агентство DPA в своем твиттере.

Столтенберг больше не будет генсеком НАТО: известна его новая должность

Журналисты отмечают, что все они были представлены потенциальными кандидатами. Речь идет о:

  • бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй;
  • глава правительства Нидерландов Марк Рютте;
  • эстонский премьер Кая Каллас;
  • бывший Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини;
  • президент Румынии Клаус Иоганнис.

Столтенберг просил остаться

  • В штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе ранее сообщалось, что просили Йенса Столтенберга остаться в должности генсека НАТО на более длительный срок.
  • Глава норвежской исследовательской группы NUPI по вопросам безопасности и обороны Карстен Фриис объяснил, что согласовать вопрос о новом генсекретаре для 30 стран-членов проблематично.
  • Политика остаться в должности просил ряд ведущих государств, среди которых США и Германия.

Текст публикации DPA:

Бывший премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, премьер-министр Эстонии Кая Каллас, бывший комиссар ЕС по иностранным делам Федерика Могерини и президент Румынии Клаус Иоганнис – все были названы возможными кандидатами на должность в НАТО.